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"Мосбиржа" зарегистрировала бонды "Роснефти" объемом от 13,5 млрд юаней

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - "Московская биржа" зарегистрировала 10-летние облигации ПАО НК "Роснефть" серии 002Р-13 с офертой через год объемом не менее 13,5 млрд юаней и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в материалах биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-13-00122-A-002P.

Сбор заявок на заем запланирован на 15 марта. Ориентир по ставке купона - 3,50-3,75% годовых. Купоны полугодовые.

Организаторами выступят БК "Регион" и ВБРР.

Техразмещение запланировано на 20 марта.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут осуществляться в китайских юанях, с возможностью выплат по решению эмитента или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.

В предыдущий раз "Роснефть" выходила с юаневым выпуском облигаций в сентябре 2022 года. Тогда компания разместила 10-летние облигации с офертой через 2 года объемом 15 млрд юаней по ставке 3,05% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 34 выпуска биржевых облигаций компании на 2 трлн 966 млрд рублей, 3 выпуска классических облигаций на 40 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций, номинированных в долларах, объемом $2,5 млрд и выпуск биржевых бондов на 15 млрд юаней.

Роснефть Мосбиржа ВБРР БК Регион
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