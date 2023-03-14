Рынок акций РФ превысил 2290п по индексу МосБиржи на фоне общемировой коррекции

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник вырос на фоне общемировой коррекции после снижения из-за опасений разрастания банковского кризиса в США, поддержку "быкам" оказала статистика о замедлении инфляции в США в феврале. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2290 пунктов во главе с бумагами финансовых компаний и Polymetal.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2290,32 пункта (+0,9%, утром индекс проседал в район 2260 пунктов), индекс РТС - 957,88 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,3%.

Доллар к 18:50 подорожал на 33 копейки, до 75,33 рубля.

Подорожали во вторник расписки OZON (+3,3%), акции Polymetal (+2,8%), Сбербанка (+2,5% и +2,3% "префы"), "Татнефти" (+1,7%), "Газпрома" (+1,2%), "Газпром нефти" (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+1,1% и +0,1% "префы"), "Аэрофлота" (+1%), "НЛМК" (+0,9%), "Роснефти" (+0,9%), UC Rusal (+0,8%), ВТБ (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), АФК "Система" (+0,5%), "Магнита" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), расписки TCS Group (+0,4%), акции "АЛРОСА" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), "Северстали" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%).

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, торги на рынке акций РФ во вторник начинались смешанными колебаниями "фишек", но позже инвесторы все же определились с идеей роста на фоне улучшения внешних настроений. Уверенно смотрелись акции банков, а также нефтегазовых компаний, неплохо выглядели бумаги предприятий металлургического сектора и потребительского направления.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, бумаги экспортеров поддержало ослабление рубля, нефть Brent после локального падения ниже $79 за баррель из-за событий в американском финсекторе смогла вечером отыграть рубеж $80 за баррель.

Обвалившиеся накануне акции банков в США перешли к восстановлению. Рынок поверил, что экстренные меры финансовых властей позволили предотвратить худшие сценарии. Несмотря на снижение тревожности инвесторы продолжат отслеживать развитие событий, считает Бахтин. В центр внимания краткосрочно могут вернуться сигналы монетарных регуляторов. Уже в четверг заседание по ставке проведет ЕЦБ. До заседания ФРС еще неделя, но во вторник вышел важный статистический показатель - февральский индекс потребительских цен в США, показавший замедление инфляции в рамках прогнозов. Такие данные позволяют с большей уверенностью полагать, что Федрезерв 22 марта поднимет ставки на 25 б.п., считает эксперт.

В среду важной информацией для рынков будет блок экономических показателей КНР (в том числе сведения по темпам промпроизводства и динамике розничных продаж), а также февральские индекс цен производителей и данные по розничному рынку США. TCS Group опубликует финансовые результаты за IV квартал 2022 г. Прогноз по индексу Мосбиржи на 15 марта - 2220-2320 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, вновь выросли бумаги Globaltrans (+7,2%) на фоне расширения торговли РФ в восточном направлении. На следующей неделе может состояться визит председателя КНР Си Цзиньпиня в Россию. От визита ждут новые цели по взаимной торговле и усиление экономической кооперации, что предполагает дальнейшее развитие транспортной логистики на Восток. Скорректировались вниз акции ПАО "Полюс" вместе с золотом.

Позитив в бумагах VK (+1,2%) и "Ростелекома" (+3,3%) связан с давно ожидаемым предложением Минцифры РФ закрепить нулевую ставку налога на прибыль для IT-компаний. То есть был выбран самый позитивный вариант, который не так давно предлагали лидеры отрасли, отмечает аналитик.

На внешних рынках инвесторы повысили ожидания того, что регуляторы остановят цикл монетарного ужесточения в свете нарастающих проблем в банковском секторе. В Европе ждут менее агрессивных действий от ЕЦБ, повысив ожидания изменения ставки лишь на 25 б.п.

Нефть просела на фоне ликвидации позиций финансовыми организациями с целью улучшения ситуации с ликвидностью. В условиях роста недоверия в банковской системе, по мнению Кочеткова, в первую очередь страдают рискованные активы. Соответственно, даже потенциальный дефицит в ближайшие месяцы пока не способен удержать котировки на прежнем уровне.

В очередном отчете ОПЕК по рынку нефти прогноз роста спроса в текущем году оставлен на уровне 2,3 млн б/с относительно уровня 2022 года. Добыча в альянсе выросла в феврале на 120 тыс. б/с (до 28,92 млн б/с), однако это все еще ниже утвержденной квоты на 927 тыс. б/с, отмечает Кочетков.

Индекс потребительских цен CPI в США замедлился в феврале до 6%, как и ожидалось. Никаких негативных сюрпризов не состоялось, что может несколько смягчить позицию ФРС на заседании 22 марта. То есть, по словам эксперта, выросла вероятность повышения ставки всего на 25 б.п., а то и ее сохранение без изменений. В США в начале торгов наблюдается отскок в акциях региональных и крупнейших банков. Соответственно, если новых сообщений о проблемах в банках не будет, то можно сказать, что американский рынок обошелся легким испугом по поводу банкротства SVB Financial и Signature Bank, считает аналитик.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также полагает, что ФРС может в марте завершить повышение процентных ставок.

Январский скачок помесячной инфляции в США, как видно, оказался краткосрочным и существенного влияния на февральские показатели не оказал. Замедление инфляции вкупе с проблемами в банковском секторе США, считает она, может мотивировать ФРС повысить ставку на 0,25 процентного пункта по итогам заседания 21-22 марта. Как известно, именно после публикации данных инфляции за январь представители Федрезерва заговорили о возвращении к подъему ставки шагом 0,5 п.п. По прогнозу Goldman Sachs, на мартовском заседании Комитета по открытым рынкам ФРС ставка будет повышена, после чего регулятор поставит цикл ужесточения монетарной политики на паузу, отмечает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, расписки VK (503,8 рубля за штуку) растут в ожидании публикации в четверг финансовых результатов по МСФО за IV квартал 2022 года. Бумаги поднялись до максимума с ноября 2022 года и проверяют на прочность отметку 500 руб.

Бумаги Polymetal также подросли в ожидании выхода в четверг отчетности по МСФО за второе полугодие 2022 года, акции достигли пика с конца мая 2022 года (563,6 руб.), несмотря на коррекцию цен на золото от сопротивления $1920 за унцию. Ранее на неделе СМИ сообщали о наличии интереса в приобретении части российских активов Polymetal структурами Владислава Свиблова (владельца Highland Gold), а также УГМК. Polymetal подтверждает приверженность стратегии редомициляции в Казахстан, реализация которой может стать дополнительным драйвером роста акций, полагает аналитик.

В Европе отмечается умеренно позитивный настрой, индексы отыграли часть потерь начала недели. Настроения стабилизировались после сильных распродаж в банковском секторе накануне, отмечает Кожухова.

Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,2%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 2,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский индикатор Hang Seng потерял 2,3%) в связи с общим снижением аппетита к риску на мировых рынках из-за ситуации вокруг Silicon Valley Bank в США. В Европе индексы вечером растут (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 1,1-2,1%) и "плюсуют" США (индексы прибавляют 1,4-2,4% во главе с Nasdaq).

ФРС США анонсировала новый механизм предоставления средств финансовым институтам, чтобы убедиться, что они "имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков". Минфин США обещал выделить до $25 млрд из стабилизационного фонда для поддержки этой программы.

Вышедшие во вторник в США данные по потребительской инфляции поддержали фондовые площадки. Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале выросли на 6% в годовом выражении - инфляция замедлилась по сравнению с 6,4% в январе. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics и MarketWatch.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены отыграли часть потерь. К 18:50 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на 0,9%, до $80,02 за баррель (-2,4% в понедельник), апрельские фьючерсы на WTI дешевели на 1,1%, до $73,99 за баррель (-2,5% накануне).

Предложение жидких углеводородов из стран, не входящих в ОПЕК, в 2022 году, по оценке организации, выросло на 1,9 млн б/с - до среднего уровня 65,8 млн б/с, практически не изменившись по сравнению с оценкой предыдущего месяца, говорится в ежемесячном отчете альянса.

Общее производство жидких углеводородов в США в декабре упало на 0,9 млн б/с из-за сильного зимнего шторма "Эллиот", но в 2022 году выросло на 0,2 млн б/с, до среднего уровня 19,1 млн б/с.

ОПЕК прогнозирует, что рост добычи жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2023 году вырастет на 1,4 млн б/с, до среднего уровня 67,2 млн б/с (на 20 тыс. б/с выше предыдущей оценки).

ОПЕК также отмечает, что добыча углеводородов в России в I квартале 2023 года оказалась выше, чем ожидалось. В связи с этим теперь эксперты прогнозируют, что предложение жидких углеводородов из страны снизится с 11,03 млн б/с в 2022 году до 10,28 млн б/с в 2023 году, а не до 10,13 млн б/с, как предполагалось ранее.

По подсчетам ОПЕК, в январе в РФ добывалось 11,2 млн б/с жидких углеводородов (9,8 млн б/с нефти и 1,4 млн б/с конденсата), что на 36 тыс. б/с ниже, чем месяцем ранее. Предварительно, добыча нефти в России в феврале осталась стабильной на уровне 9,8 млн б/с, отмечает организация, производство жидких углеводородов также было на уровне января.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подорожали акции "Мостотреста" (+7,6%), расписки Globaltrans (+7,2%), бумаги ПАО "Томская распределительная компания" (+6,1%), МКФ "Красный Октябрь" (+4,5%), ПАО "НПО "Наука" (+3,6%), "Соллерса" (+3%), ПАО "Бурятзолото" (+2,9%).

Подешевели акции банка "Авангард" (-4%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (-2,8%), акции "Росгосстраха" (-2,8%), ПАО "Левенгук" (-2,7%), "префы" "Мечела" (-2,5%), акции "Совкомфлота" (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 37,22 млрд рублей (из них 12,8 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,43 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 3,65 млрд рублей на акции Polymetal).