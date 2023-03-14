Новак оценил потребность Сибири в новых энергомощностях минимум в 700 МВт к 2028 году

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Сибири к 2028 году понадобится не менее 700 МВт новых энергомощностей, помимо станции для Бодайбинского энергоузла на 550 МВт, доложил президенту Владимиру Путину вице-премьер Александр Новак.

"Мы видим, что к 2028 году еще потребуется не менее 700 МВт мощностей", - сообщил Новак, отметив, что "с учетом (потенциальных заявок - ИФ) на электроотопление, возможно, что эта цифра вырастет до 900, до 1000 МВт". "Проведем до конца года конкурс на строительство этих мощностей в этом регионе. И, соответственно, к 2028 году необходимые мощности будут построены", - рассказал он.

По словам Новака, дополнительные мощности потребуются, в частности Улан-Удэ, так как городу требуется теплоснабжение. Для этого рассматриваются два варианта - либо просто котельная, либо комбинированный блок.

"У нас в этом регионе есть ряд мест размещения, где может быть построен такой блок", - отметил чиновник.

Он напомнил, что уже принято решение о строительстве электростанции для Бодайбинского энергоузла на 550 МВт.

В недавно утвержденной схеме и программе развития электроэнергетических систем до 2028 года были определены регионы с прогнозируемым дефицитом мощности в юго-восточной части энергосистемы Сибири: это Иркутско-Черемховский и Тулуно-Зиминский районы Иркутской области, Западный, Юго-Восточный и Читинский районы Забайкальского края, а также Южная часть Бурятии. Для решения проблемы в подготовившем документ "Системном операторе" видят "наиболее целесообразным" строительство новой генерации: не менее 460 МВт в южной части Забайкалья и не менее 230 МВт - в южной части Бурятии. На соответствующие объемы строительства, как сообщалось, могут быть объявлены конкурсы.

Как сообщал замминистра энергетики Павел Сниккарс, "до июля планируется уточнить необходимый объем мощностей, границы территории, на которой может быть построен новый объект генерации, а затем технические требования конкурса будут представлены на правительственную комиссию".