Рынок акций США вырос на данных о замедлении инфляции

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили активным ростом торги во вторник, инвесторы оценивали данные об инфляции и продолжали следить за развитием ситуации в банковской отрасли.

Потребительские цены в США в феврале выросли на 6% в годовом выражении. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,4% в январе и совпала со средними прогнозами аналитиков.

Между тем цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) повысились на 5,5% в годовом выражении, также на уровне прогнозов. В январе показатель вырос на 5,6%.

Новости о проблемах двух американских банков, Silicon Valley Bank и Signature Bank, вызвали тревогу среди участников рынка, однако индекс S&P 500 остается в диапазоне от 3800 до 4200 пунктов, в котором он находится последние четыре месяца, отмечает MarketWatch.

"Сегодняшний отскок вызван надеждами на то, что системные риски постепенно сходят на нет, - сказал глава отдела исследований в Janus Henderson Investors Мэтт Перон. - Кроме того, данные об инфляции оказались на уровне прогнозов".

"Февральский отчет об инфляции, скорее всего, не облегчает и не усложняет выбор Федрезерва между ценовой и финансовой стабильностью. Данные не были блестящими, но с учетом того, что основной показатель инфляции в целом совпал с ожиданиями, ФРС явно может отказаться от идеи повышения ставки на 50 базисных пунктов", - отметила старший стратег Principal Asset Management Сима Шах.

Очередное заседание ФРС состоится на следующей неделе. Примерно половина трейдеров ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 4,5-4,75% годовых, остальные прогнозируют повышение на 25 б.п.

Акции United Airlines Holdings подешевели на 5,4% после того, как американская авиакомпания спрогнозировала чистый убыток в первом квартале из-за более слабого спроса на авиаперелеты в январе и феврале, а также высокой стоимостью топлива.

Капитализация другого авиаперевозчика, Delta Air Lines, сократилась на 0,6%. Компания подтвердила прогнозы выручки и скорректированной прибыли в расчете на акцию на первый квартал текущего года.

Рыночная цена Alaska Air Group Inc. понизилась на 4,1%. Авиакомпания также подтвердила квартальный прогноз выручки, однако ухудшила прогноз рентабельности из-за роста цен на авиатопливо.

Бумаги JetBlue Airways Corp. выросли в цене на 1,1%. Авиакомпания улучшила оценку роста выручки в первом квартале до 32-35% с 28-32%, однако по-прежнему ожидает получить убыток в размере 35-45 центов на акцию.

Цена бумаг BuzzFeed Inc. рухнула на 26%. Новостная интернет-компания завершила четвертый квартал с убытком на фоне снижения выручки на 8%.

Котировки акций Univar Solutions взлетели на 12% благодаря новости о покупке химической компании инвестфирмой Apollo Global Management за $8,1 млрд.

Капитализация Honeywell International снизилась на 0,1% на новости, что новым главой компании станет Вимал Капур. Он проработал в компании почти 35 лет и занимает пост операционного директора.

Индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 334,75 пункта (1,05%) и составил 32153,89 пункта. Лидером роста в индексе стали акции Salesforce Inc., подорожавшие на 4,1%. Самое резкое снижение показали бумаги Amgen, подешевевшие на 1,1%.

Standard & Poor's 500 повысился на 64,54 пункта (1,67%) - до 3920,3 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 239,31 пункта (2,14%) и составил 11428,15 пункта.