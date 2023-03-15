Глава образовательной платформы GeekBrains покинул компанию

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Гендиректор образовательной платформы GeekBrains (входит в Skillbox Holding Limited, принадлежащий VK) Александр Волчек уходит из компании, говорится в сообщении холдинга.

С 15 марта операционное управление GeekBrains перейдет к топ-менеджменту Skillbox Holding, уточняется в сообщении.

"Изменения проводятся в рамках формирования новой организационной структуры и реализации стратегии, направленной на укрепление лидерства холдинга Skillbox на российском рынке онлайн-образования", - говорится в сообщении.

Skillbox Holding Limited был создан в августе на базе образовательных активов Skillbox и GeekBrains – все они изначально также были портфельными компаниями Mail.ru Group (в настоящее время - VK). В холдинг входят такие EdTech-компании, как Skillbox, GeekBrains, SkillFactory, Mentorama и Lerna. На платформах холдинга зарегистрировано свыше 13 млн пользователей.