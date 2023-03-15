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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:45

Электромобильный стартап Arrival закроет экспериментальный завод в Литве

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Британский стартап по производству коммерческих электромобилей Arrival, испытывающий финансовые проблемы, закрывает экспериментальный завод в Вильнюсе Arrival LT. Об этом сообщает литовский портал деловых новостей Verslo zinios.

Глава Arrival LT Мантас Жукаускас заявил Verslo zinios, что увольнения персонала коснутся не только предприятия в литовской столице, но и в других странах. Пока неясно, как акционер будет распоряжаться имуществом в Литве.

Производитель электромобилей увольняет около 50% своих работников, насчитывающих 1,6 тыс. человек в разных странах. К концу марта в компании будет менее 800 сотрудников. Компания планирует начать производство в Шарлотте (США) в конце 2024 года.

По данным BNS, ликвидируемое предприятие Arrival LT увольняет всех 42 сотрудников: технологов, инженеров-технологов и инженеров-механиков, операторов оборудования по управлению технологическими процессами, специалистов по закупкам.

Как сообщалось ранее, стартап Arrival, основанный в Великобритании бывшим замглавы Минсвязи РФ Денисом Свердловым, находится в процессе реструктуризации бизнеса на фоне комплекса проблем.

Свердлов (в прошлом - глава оператора Yota, а в 2012-2013 годах - заместитель министра связи РФ) создал Arrival в 2015 году. Стартап привлек средства международных инвесторов и запланировал развернуть массовый выпуск электротранспорта для крупных городов, предложив в качестве альтернативы конвейерному автопроизводству концепцию сборки на так называемых "микрофабриках".

В марте 2021 года Arrival вышел на биржу Nasdaq через слияние со SPAC. Капитализация компании сразу после IPO оценивалась в $13,6 млрд, а Свердлов, контролирующий 75% Arrival через Kinetik Sarl, весной прошлого года ворвался в топ-20 российского списка Forbes. Журнал оценивал его состояние на апрель 2021 года в $10,6 млрд.

Однако череда последующих событий, включая корректировку амбициозных производственных планов компании, отказ от европейского рынка и увольнение части сотрудников, привела к тому, что стоимость акций Arrival к концу ноября 2022 года обвалилась почти на 99% – с $22 при размещении до чуть более $0,3. Цена бумаг ниже $1 стала причиной того, что еще в начале ноября Arrival получил предупреждение о возможном делистинге с Nasdaq. Биржа дала стартапу полгода, в течение которых его акции должны подняться выше отметки в $1 и продержаться на ней минимум 10 дней подряд.

На фоне возникших проблем Arrival объявил о планах сосредоточить ресурсы на разработке фургонов US Van для рынка США. Компания надеется начать их выпуск в американском городе Шарлотт в 2024 году "при условии привлечения дополнительного капитала". "Для достижения наших целей в США мы будем использовать средства в размере $330 млн и искать возможности привлечения дополнительных средств", - цитировала Свердлова пресс-служба Arrival в пресс-релизе к отчетности за III квартал 2022 года.

По итогам 2022 года Arrival получил $1 млрд чистого убытка, тогда как в 2021 году убыток составил $1,3 млн.

Arrival Arrival LT Литва
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