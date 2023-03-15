Минэнерго рассчитывает, что цены на нефтепродукты в 2023 г. сохранятся в пределах инфляции

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефтепродукты в России в 2023 году продолжат оставаться в пределах инфляции. Такое мнение высказал глава Минэнерго Николай Шульгинов, выступая в среду в Госдуме.

Он также отметил, что объем добычи угля в России в этом году может сохраниться достигнутом в 2022 году уровне.

"По углю прогнозируем сохранение текущего уровня, который в 2022 году восстановил высокий допандемийный показатель 2019 года", - сказал министр.