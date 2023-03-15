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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:45

Минэнерго рассчитывает, что цены на нефтепродукты в 2023 г. сохранятся в пределах инфляции

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефтепродукты в России в 2023 году продолжат оставаться в пределах инфляции. Такое мнение высказал глава Минэнерго Николай Шульгинов, выступая в среду в Госдуме.

Он также отметил, что объем добычи угля в России в этом году может сохраниться достигнутом в 2022 году уровне.

"По углю прогнозируем сохранение текущего уровня, который в 2022 году восстановил высокий допандемийный показатель 2019 года", - сказал министр.

Минэнерго РФ Николай Шульгинов
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