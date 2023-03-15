Газпромбанк предупредил о проблемах с мобильным приложением из-за технических работ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Клиенты Газпромбанка (ГПБ) могут испытывать сложности с использованием мобильного приложения из-за технических работ.

"В работе нашего мобильного приложения могут наблюдаться временные ограничения", - предупредил телеграм-канал банка.

"Мы завершаем перевод дистанционных сервисов на новую технологическую платформу, чтобы сделать их еще удобнее для наших клиентов. В связи с этими работами мобильный банк сейчас может работать с небольшими ограничениями", - пояснил банк.

ГПБ обещает стабилизировать работу приложения в ближайшее время.