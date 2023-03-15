"Роснефть" установила объем размещения бондов в размере 15 млрд юаней

Финальный ориентир ставки 1-го купона - 3,5%

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - ПАО НК "Роснефть" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 002Р-13 с офертой через год в размере 3,5% годовых и увеличило объем размещения с не менее 13,5 млрд до 15 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 3,5-3,75% годовых. Купоны полугодовые.

Сбор заявок прошел 15 марта.

Организаторами выступают БК "Регион" и ВБРР.

Техразмещение запланировано на 20 марта.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут осуществляться в китайских юанях, с возможностью выплат по решению эмитента или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.

В предыдущий раз "Роснефть" выходила с юаневым выпуском облигаций в сентябре прошлого года. Тогда компания разместила 10-летние облигации с офертой через 2 года объемом 15 млрд юаней по ставке 3,05% годовых.

Сейчас в обращении находятся 34 выпуска биржевых облигаций компании на 2 трлн 966 млрд рублей, 3 выпуска классических облигаций на 40 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций, номинированных в долларах, объемом $2,5 млрд и выпуск биржевых бондов на 15 млрд юаней.