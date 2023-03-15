TCS Group продлевает паузу в выплате дивидендов

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Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - TCS Group, приостановившая выплату дивидендов в ноябре 2021 года, продлевает паузу в их выплате, говорится в сообщении группы.

TCS не выплачивала дивиденды в течение 2022 года. "Приостановка продлена до дальнейшего уведомления в течение финансового 2023 года", - отмечает группа.

Группа также воздерживается от предоставления подробных прогнозов по финансовым показателям на 2023 год, пока не появится больше ясности в отношении общей операционной среды.

Основной актив TCS - Тинькофф банк - в феврале 2023 года подпал под санкции ЕС, его активы были заблокированы. Другие активы группы (кроме подконтрольных банку дочерних компаний) заблокированы не были. Руководство TCS оценивает влияние санкций на ее бизнес, отмечается в сообщении.

В конце апреля 2022 года у TCS сменился основной акционер: 35% группы у Олега Тинькова выкупил "Интеррос" Владимира Потанина.