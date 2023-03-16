Японский экспорт вырос в феврале 24-й месяц подряд

Японский импорт растет 25 месяцев кряду, но в феврале темпы роста были минимальными с марта 2021 года

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В феврале 2023 года объем японского экспорта вырос на 6,5% в годовом выражении, до 7,655 трлн иен ($57,66 млрд), сообщил Минфин Японии. Повышение экспорта отмечено по итогам 24-го месяца подряд.

В январе экспорт вырос на 3,5%, минимальными темпами с февраля 2021 года. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал ускорение роста экспорта в феврале до 7,1%.

Поставки за рубеж транспортного оборудования увеличились на 16,1%, в том числе автомобилей - на 23,5%, а экспорт промышленных товаров повысился на 3%. Поставки электроники тем временем сократились на 1,7%, химической продукции - на 2,1%.

Экспорт в США вырос на 14,9%, в Гонконг - на 7,8%, в Сингапур - на 10,5%, в Австралию - на 16,6%, в ЕС - на 18,6%. Поставки в Китай сократились на 10,9%, в Южную Корею - на 4,7%, в Россию - на 58,2%.

Объем японского импорта повысился в феврале на 8,2%, до 8,552 трлн иен. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 12,2% после январского скачка на 17,5%.

Японский импорт растет уже 25 месяцев подряд. Тем не менее, в феврале темпы роста были минимальными с марта 2021 года.

Импорт минерального топлива подскочил на 19,3%, в том числе, бензина - на 10,5%, СПГ - на 8,9%. Закупки электротехнического оборудования увеличились на 13,9%, одежды и аксессуаров - на 4,2%, транспортного оборудования - на 30,5%.

Тем временем закупки за рубежом промышленных товаров понизились на 7,9%, химической продукции - на 2%, сырья - на 11,4%.

Импорт из Гонконга взлетел в два раза, из США - вырос на 6,6%, из Тайваня - на 17,8%, из Южной Кореи - на 6,5%, из Сингапура - на 27,3%. Импорт из Китая снизился на 0,6%, из Индии - на 15,4%, из Вьетнама - на 3,8%.

Дефицит торгового баланса Японии в феврале составил 897,7 млрд иен по сравнению с 711,5 млрд иен годом ранее. Сальдо внешнеторгового баланса Японии остается отрицательным 19 месяцев подряд.