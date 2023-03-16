Уровень запасов газа в хранилищах Европы снизился до 56%

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Уровень запасов газа в Европе снизился до 56,1%, или 61 млрд куб. м. Европа активно экономит газ, сокращая потребление в промышленности. Однако нынешний уровень - далеко не максимальный за историю наблюдений. Максимум на эту дату по-прежнему остается за 2020 годом.

Минимальный уровень запасов газа во Франции (30,95%), которой приходится интенсивно тратить газ из хранилищ из-за забастовки на приемных СПГ-терминалах. Также в числе стран с минимальными запасами Бельгия (32%) и Латвия (35%).

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что принял от "Газпрома" заявку на транзит на четверг в объеме 42,4 млн куб. м, как и в среду. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Опубликованная номинация является максимальной технически возможной на данном направлении заявкой с учетом всех введенных украинской стороной ограничений. ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. В "Газпроме" не видят оснований для форс-мажора и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Цены на газ в Европе в среду снизились вслед за ценами на нефть. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах потерял за сутки еще 7% и закрылся на уровне $472 за тысячу кубометров.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Апрельский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $506; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $468.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за прошлую неделю обеспечила 19% потребностей региона, сообщает ассоциация WindEurope. В среду их вклад снизился до 16% - это в два раза меньше, чем в понедельник (33,2%).

Запасы газа в Европе

Текущий уровень резервов газа сократился до 56,1% - это на 20 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 14 марта запасы сократились на 0,16 процентного пункта.

Теплая погода в октябре, ноябре и январе, а также меры экономии привели к тому, что на данный момент уровень резервов в ПХГ является максимальным за всю историю наблюдений.

Европейские терминалы по приему СПГ в феврале работали со средней производительностью 63%, а с начала марта показывают 59-процентную загрузку (статистику портит остановка французских терминалов из-за забастовки).

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт.

Теплая погода сократила расходование газа из американских хранилищ. За очередную отчетную неделю резервы снизились на 2,4 млрд куб. м - это заметно меньше, чем обычно тратится в это время.

Текущий уровень запасов составляет 42%, что на 21 процентный пункт превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Он вплотную приблизился к максимальному значению за пять лет.

Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG объявил о возобновлении работы всех трех линий сжижения. Это сократит избыток газа на рынке США и повысит предложение в мире.