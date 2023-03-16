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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

"Дочка" "ЛУКОЙЛа" получит Филипповский участок углеводородов вблизи активов "Роснефти"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - ООО "РИТЭК" (Самара, входит в "ЛУКОЙЛ") выиграло аукцион по Филипповскому участку углеводородов в Оренбургской области, сообщили "Интерфаксу" в Минприроды.

Аукцион состоялся в среду. Победитель заплатит за 25-летнюю лицензию 20,662 млн рублей (пройден 1 шаг). Как сообщалось, также к участию в торгах было допущено ООО "УДС-Нефть".

По данным Рогеолфонда, Филипповский участок граничит с Сергиевским и Лебяжинским участками АО "Оренбургнефть" (контролируется "Роснефтью").

Также на 15 марта были назначены еще три аукциона - по Восточно-Репинскому, Лысовскому и Шарлыкскому участкам. По ним победителем признан единственный участник - ООО "УДС нефть". Компании придется заплатить за лицензии 32,57 млн рублей, 22,21 млн рублей и 45,5 млн рублей (начальная цена +1 шаг - ИФ) соответственно.

Восточно-Репинский участок граничит с Дачно-Регинским участком "Башнефти", а Шарлыкский - с Юртаевским участком "ННК-Оренбургнефтегаз" (дочернее предприятие ННК бизнесмена Эдуарда Худайнатова).

"УДС нефть" входит в структуру "УДС Групп" экс-депутата Госсовета Удмуртии Алексея Чулкина. Компания распоряжается 30 углеводородными участками, 14 из которых расположены в Пермском крае, 10 - в Удмуртии, 3 - в Башкортостане, по одному - в Ямало-Ненецком автономном округе, Самарской и Саратовской областях.

ЛУКОЙЛ Оренбургская область Роснефть Филипповский участок Минприроды Оренбургнефть
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