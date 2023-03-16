Минпромторг не ожидает снижения цен на российские автомобили в 2023 году

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Цены на российские автомобили стабилизировались, но ожидать их снижения в 2023 году не приходится, считает вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров Он сказал об этом журналистам в кулуарах съезда РСПП. .

"Как можно снижать цену при том, что сохраняются и мировая, и внутренняя инфляция? Как минимум на уровень проминфляции цены будут всегда двигаться вперед. Вопрос - насколько", - сказал он и отметил, что "сегодня более-менее по автомобильному рынку цены выровнялись".

"Обратите внимание уже, например, на параметры цен конца прошлого года. Мы в марте-апреле видели существенный рост, а потом постепенное снижение. Стабилизировались логистические маршруты, стабилизировался организационно-производственный процесс, поставки комплектующих, производство комплектующих. Стала более прогнозируемой ситуация с курсами валют, поэтому я не думаю, что это будет существенно как-то влиять на флуктуацию цен", - добавил чиновник.