"Норникель" ожидает роста продаж на фоне "очень плохого 2022 года"

Компания ставит себе цель - "раствориться в батарейной отрасли"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - "Норникель" ожидает роста продаж в текущем году после слабых результатов 2022 года на фоне лояльности основных потребителей и настройки новых форм сотрудничества и логистики, заявил вице-президент - руководитель блока сбыта и коммерции Антон Берлин на ежегодной прямой линии с руководством ГМК.

"Продажи вырастут, но на фоне очень плохого 2022 года", - сказал он.

"Норникель" к концу прошлого года увеличил чистый оборотный капитал до $4 млрд (с $1,27 млрд на конец 2021 г.), в основном за счет роста запасов металлопродукции. Накопление готовой продукции произошло из-за удлинения логистических цепочек на фоне внедрения новых маршрутов поставок продукции - в частности, перераспределения объемов в Азию. В текущем году "Норникель" планирует значительно сократить эти запасы.

Цель "Норникеля" в новой ситуации состоит в том, чтобы "раствориться в [батарейной] отрасли и сделать так, чтобы для мировой экономики было максимально болезненно нас оттуда удалить". Для этого компания меняет формы сотрудничества с потребителями: от простых договоров купли-продажи стремится к промышленной интеграции в батарейном секторе.

Говоря о добровольных ограничениях на приобретение продукции, которые ввели контрагенты "Норникеля", Берлин отметил, что покупатели оказались самой лояльной категорией. "У нас всего несколько компаний, которые отказались от сотрудничества. Как правило, с очень небольшими контрактами. Большинство клиентов мы сохранили", - отметил он.

При этом клиентам приходится идти на разнообразные уловки, чтобы продолжать приобретать металлы у "Норникеля". "Кто-то просит заключить короткий контракт, а не длинный - потому что тогда не нужно одобрять его на уровне совета директоров. Кто-то говорит: все отлично, но давайте мы купим не у вас, а у посредника - иностранной компании. А мы тогда гордо отчитаемся, что с русскими больше не работаем", - описал ситуацию Берлин.

Еще более сложной является работа по исполнению контрактов. Деловые партнеры отказывают нам в транспортных перевозках и финансовых услугах, что ставит перед сбытовым блоком необходимость совершать "чудеса эквилибристики", подчеркнул Берлин.

"Раньше мы грузили 5-7 судов в месяц регулярными линиями. Это стало недоступно. Мы стали возить на арендованных судах. Раз в полтора месяца отгрузка. Порт Гамбург отказался обрабатывать российские грузы: профсоюз выступил против. Банки отказали в факторинге [досрочной оплате за покупателя]. Швейцарские коллеги не получали зарплату месяц, так как банк изучал, не подпали ли они под санкции. Мы открыли счета в китайских банках. Нам отказали в страховании грузов - мы используем российского страховщика. Мы стали менять валюты контрактов. Мы разделили свой, прежде монолитный, товарно-денежный поток через швейцарский офис на несколько ручьев, чтобы нельзя было нас зажать и поймать одновременно. Мы каждый раз, сталкиваясь с такими трудностями, как-то выкручивались. Препятствия постоянно возникают и преодолеваются", - сказал топ-менеджер.

Отвечая на вопрос, возможно ли заместить продукцию "Норникеля" на рынке, Берлин отметил, что в течение ближайших нескольких лет это невозможно. "И главный вопрос: зачем? У нас лучшая рудная база. Обычно с рынка вытесняются самые затратные производители. Мы предприятие с наименьшей себестоимостью", - сказал он.

"Прошедший год должен был стать катастрофой. Но благодаря нашим менеджерам по продажам, их хорошим многолетним отношениям с клиентами мы сохранили контракты, и продукцию свою продолжали продавать и доставлять", - резюмировал вице-президент "Норникеля".