Путин заявил, что инфляция в РФ в годовом выражении опустится ниже 4% по итогам марта

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на XVII Съезде РСПП Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в РФ по итогам марта дойдет до целевых показателей и опустится ниже 4%, заявил президент РФ Владимир Путин.

"По итогам марта инфляция составит меньше 4%. Но у разных экспертов разное мнение, в том числе и здесь присутствующих. Кто-то говорит 4%, кто-то - чуть меньше, кто-то говорит 5%, в таком примерно ключе. Но ясно, что это будет целевая инфляция", - заявил Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).