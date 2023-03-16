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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Путин заявил, что инфляция в РФ в годовом выражении опустится ниже 4% по итогам марта

Путин заявил, что инфляция в РФ в годовом выражении опустится ниже 4% по итогам марта
Президент РФ Владимир Путин во время выступления на XVII Съезде РСПП
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в РФ по итогам марта дойдет до целевых показателей и опустится ниже 4%, заявил президент РФ Владимир Путин.

"По итогам марта инфляция составит меньше 4%. Но у разных экспертов разное мнение, в том числе и здесь присутствующих. Кто-то говорит 4%, кто-то - чуть меньше, кто-то говорит 5%, в таком примерно ключе. Но ясно, что это будет целевая инфляция", - заявил Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Владимир Путин инфляция
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