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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

"НОВАТЭК" в 2022 году увеличил прибыль по РСБУ в два раза до 640 млрд рублей

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "НОВАТЭКа" по российским стандартам (РСБУ) в 2022 году выросла на 101,2% – до 640,36 млрд рублей, сообщается в отчетности ПАО.

Дивидендная политика компании основана на отчетности по международным стандартам. Согласно дивидендной политике компании, выплате акционерам подлежит не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, скорректированной на статьи, не относящиеся к основной деятельности, и неденежные статьи.

Выручка выросла на 10,3% – до 804,688 млрд рублей.

Валовая прибыль увеличилась на 15,6% – до 352,774 млрд рублей.

НОВАТЭК
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