Индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 1,4% на старте торгов

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в пятницу открылись ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и отскока нефти благодаря ослаблению напряженности в финансовом секторе США.

В росте лидируют бумаги Сбербанка в ожидании новостей по дивидендам, просели акции "Русала" на финотчете и расписки X5 на дивидендных новостях.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 1,1%, до 2283,47 пункта, индекс РТС вырос на 1,4% до 940,38 пункта; цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4%.

Доллар подорожал на 5 копеек до 76,45 рубля.

Подорожали акции Сбербанка (+3,7% и +4% "префы"), "Московской биржи" (+1,6%), АФК "Система" (+1,4%), "Аэрофлота" (+1,2%), Polymetal (+1,2%), "Роснефти" (+1,1%), расписки OZON (+1,1%), бумаги "НЛМК" (+1%), ВТБ (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +0,8% "префы"), "МТС" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "Северстали" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), расписки TCS Group (+0,6%), акции "Татнефти" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "РусГидро" (+0,3%).

В пятницу инвесторы ожидают итогов заседания наблюдательного совета Сбербанка и пресс-конференции президента, председателя правления Германа Грефа в 13:30.

Также в 13:30 Банк России объявит об уровне ключевой ставки на ближайшее время, а в 15:00 пройдет пресс-конференция председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной и зампредседателя Алексея Заботкина.

Подешевели утром акции UC Rusal (-0,2%), "Интер РАО" (-0,1%).

Скорректированная EBITDA "Русала" во втором полугодии 2022 года упала на 86%, составив $221 млн, сообщила компания в пятницу. Годовая EBITDA снизилась на 30%, до $2,028 млрд, маржа EBITDA упала до 14,5% (против 24,1% в 2021 году).

Скорректированная чистая прибыль "Русала" за полугодие упала на 96%, до $36 млн, за год - на 53%, составив $1,536 млрд. Чистый долг "Русала" к концу прошедшего года достиг $6,26 млрд, превысив уровень годичной давности на 32% (по итогам полугодия был на уровне $5,74 млрд).

Скорректированная EBITDA X5 Retail Group в IV квартале 2022 года снизилась на 9,7% - до 36,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль уменьшилась на 38,8%, составив 5,85 млрд рублей.

Показатели оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали скорр. EBITDA X5 в отчетном периоде на уровне 36,07 млрд рублей, чистую прибыль - в размере 5,76 млрд рублей.

X5 Retail сообщила, что набсовет будет рекомендовать акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Эта новость вызвала снижение цен GDR X5 Retail на 0,7%.

Аналитики Промсвязьбанка полагают, что индекс МосБиржи покажет положительную динамику, ближайшим целевым уровнем выступает отметка 2280 пунктов. Ожидается возвращения спроса на бумаги металлургического сектора из-за роста цен на сырье. Также можно ожидать активного роста акций Сбербанка - в центре внимание в пятницу заседание наблюдательного совета банка, по итогам которого могут появиться новости по дивидендам за 2022 год.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков полагает, что "самоспасение банков США поможет рынкам вспомнить об оптимизме". Банки США решили защитить First Republic Bank от краха, что позитивно повлияло на настроение инвесторов: выросли Штаты, азиатские фондовые индексы в пятницу также растут, сырьевые контракты дорожают. На этом позитивном фоне российские акции подрастут, а рубль может укрепиться, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, настроения на рынках улучшились после заверений американских и европейских регуляторов о готовности поддержать испытывающие трудности банки.

Индекс МосБиржи продолжает колебания в диапазоне 2240-2300 пунктов. ЦБ РФ на пятничном заседании, по средним прогнозам, сохранит процентную ставку на уровне 7,5% годовых и, вероятно, прокомментирует недавнюю динамику рубля.

"Русал" в начале дня представил финансовые результаты по МСФО, согласно которым чистая прибыль в 2022 году существенно сократилась. В течение дня инвесторы будут ждать результатов X5 Retail Group, а также наблюдать за настроениями в зарубежном банковском секторе.

В США накануне индексы акций выросли на 1,2-2,5% во главе с Nasdaq на фоне ослабления напряженности в финансовой отрасли страны.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, выступая в Сенате, что банковская система страны остается сильной, и вкладчикам американских фининститутов не стоит беспокоиться о своих средствах.

Группа из одиннадцати крупных банков предоставила финансовую поддержку испытывающему проблемы First Republic Bank на общую сумму $30 млрд. В том числе Bank of America, Citigroup, JPMorgan и Wells Fargo разместили в нем депозиты по $5 млрд каждый.

Акции First Republic Bank, начавшие сессию падением на 36%, по итогам торгов увеличились на 10%. Тем не менее, с начала марта банк потерял свыше 70% рыночной стоимости.

В Азии в пятницу также преобладает рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Фининституты заявили о доверии "к банкам всех размеров" в США и готовности помогать им в случае необходимости.

Позитивным фактором для азиатских рынков также является изменение ожиданий трейдеров в отношении дальнейших темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой, отмечает Bloomberg. Многие эксперты уверены, что проблемы банковского сектора приблизили завершение цикла подъема ставки ФРС.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу корректируются вверх, но неделя завершается существенным снижением из-за общего падения аппетита к риску на мировых рынках в связи с ситуацией в банковском секторе США. Цена Brent находится на $1,3 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в четверг.

К 10:01 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на 0,4%, до $75,03 за баррель (+1,4% в четверг), апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 0,4%, до $68,65 за баррель (+1,1% накануне).

С начала этой недели Brent и WTI подешевели более чем на 10%, что является наихудшей недельной динамикой для рынка с начала текущего года.

Трейдеры внимательно следят за ОПЕК+, полагая, что страны картеля могут принять меры в ответ на падение рынка, отмечает Bloomberg.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман и вице-премьер Александр Новак в четверг подтвердили приверженность своих стран решению, принятому ОПЕК+ в октябре 2022 года, о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки до конца 2023 года. Днем ранее саудовский принц сказал в интервью Energy Intelligence, что нефтяной рынок подвержен очень большой неопределенности, поэтому ОПЕК+ не намерена менять параметры сделки, принятые в октябре прошлого года.