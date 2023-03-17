ЦБ РФ отметил восстановление экономической активности в I квартале 2023 года

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Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Восстановление экономической активности в РФ продолжилось в I квартале 2023 года, говорится в сообщении ЦБ по итогам заседания совета директоров, на котором он сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%.

"ВВП по итогам 2022 года снизился на 2,1%, что лучше февральской оценки Банка России (ЦБ оценивал снижение на 2,5% - ИФ). Оперативные данные в I квартале 2023 года указывают на продолжающееся восстановление экономической активности. Расширение внутреннего спроса способствует улучшению деловых настроений, несмотря на некоторое ухудшение внешних условий", - отмечается в релизе ЦБ.

"В то же время на текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике в значительной мере ограничены состоянием рынка труда. Безработица обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации и продолжающегося роста спроса предприятий на труд во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. В этих условиях рост производительности труда может отставать от роста реальных заработных плат", - уже по традиции характеризуют в ЦБ рынок труда.

"В условиях перестройки экономики продолжается изменение структуры совокупного спроса. Потребительский спрос постепенно восстанавливается, но в целом остается сдержанным. Замедление инвестиционного спроса в частном секторе происходит одновременно с расширением государственных инвестиций. При этом в целом продолжает возрастать вклад бюджетной политики в расширение совокупного спроса", - отмечается также в сообщении.

Заседание совета директоров ЦБ не было опорным, поэтому ЦБ не стал в нем прописывать свой прогноз по ВВП на 2023 год.

Как сообщалось, Банк России ожидает динамику ВВП РФ в 2023 году от минус 1% до плюс 1%.

Официальный прогноз Минэкономразвития (еще от сентября 2022 года) предполагает снижение ВВП РФ в 2023 году на 0,8%. Но глава Минэкономразвития Максим Решетников в четверг на съезде РСПП заявил, что министерство уже ожидает роста российской экономики в 2023 году, а конкретные цифры будут представлены в ходе подготовки сценарных условий развития экономики в апреле.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по динамике ВВП РФ в 2023 году более пессимистичный, чем официальные прогнозы, и предполагает снижение на 1,6%.