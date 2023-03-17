Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

ЦБ РФ отметил восстановление экономической активности в I квартале 2023 года

ЦБ РФ отметил восстановление экономической активности в I квартале 2023 года
Фото: Сергей Портер/Ведомости/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Восстановление экономической активности в РФ продолжилось в I квартале 2023 года, говорится в сообщении ЦБ по итогам заседания совета директоров, на котором он сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%.

ЭкономикаБанк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%Читать подробнее

"ВВП по итогам 2022 года снизился на 2,1%, что лучше февральской оценки Банка России (ЦБ оценивал снижение на 2,5% - ИФ). Оперативные данные в I квартале 2023 года указывают на продолжающееся восстановление экономической активности. Расширение внутреннего спроса способствует улучшению деловых настроений, несмотря на некоторое ухудшение внешних условий", - отмечается в релизе ЦБ.

"В то же время на текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике в значительной мере ограничены состоянием рынка труда. Безработица обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации и продолжающегося роста спроса предприятий на труд во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. В этих условиях рост производительности труда может отставать от роста реальных заработных плат", - уже по традиции характеризуют в ЦБ рынок труда.

"В условиях перестройки экономики продолжается изменение структуры совокупного спроса. Потребительский спрос постепенно восстанавливается, но в целом остается сдержанным. Замедление инвестиционного спроса в частном секторе происходит одновременно с расширением государственных инвестиций. При этом в целом продолжает возрастать вклад бюджетной политики в расширение совокупного спроса", - отмечается также в сообщении.

Заседание совета директоров ЦБ не было опорным, поэтому ЦБ не стал в нем прописывать свой прогноз по ВВП на 2023 год.

Как сообщалось, Банк России ожидает динамику ВВП РФ в 2023 году от минус 1% до плюс 1%.

Официальный прогноз Минэкономразвития (еще от сентября 2022 года) предполагает снижение ВВП РФ в 2023 году на 0,8%. Но глава Минэкономразвития Максим Решетников в четверг на съезде РСПП заявил, что министерство уже ожидает роста российской экономики в 2023 году, а конкретные цифры будут представлены в ходе подготовки сценарных условий развития экономики в апреле.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по динамике ВВП РФ в 2023 году более пессимистичный, чем официальные прогнозы, и предполагает снижение на 1,6%.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 г. в размере 25 руб. за акцию

Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 г. в размере 25 руб. за акцию

Банк России не стал смягчать сигнал по ДКП

Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Некоторые сервисы "Уралсиба" недоступны из-за крупной DDoS-атаки

Некоторые сервисы "Уралсиба" недоступны из-за крупной DDoS-атаки

Bloomberg сообщил о нежелании банков UBS и Credit Suisse объединяться

Минпромторг сообщил, что идет разработка замены импортным свечам зажигания для Superjet

Набсовет X5 порекомендует акционерам отказаться от выплаты дивидендов за 2022 год

Набсовет X5 порекомендует акционерам отказаться от выплаты дивидендов за 2022 год

First Republic Bank получил $30 млрд помощи от 11 банков и приостановил выплату дивидендов

First Republic Bank получил $30 млрд помощи от 11 банков и приостановил выплату дивидендов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });