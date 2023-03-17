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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

ЦБ РФ подтвердил прогноз по средней ключевой ставке на 2023 год на уровне 7-9%

ЦБ РФ подтвердил прогноз по средней ключевой ставке на 2023 год на уровне 7-9%
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Банк России подтвердил прогноз средней ключевой ставки на 2023 год на уровне 7-9%, ожидает возвращения в нейтральный диапазон в 2025 году, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ.

"Диапазон средней ключевой ставки на этот год составляет 7-9% годовых. И в нейтральный диапазон мы ожидаем вернуться в 2025 году", - сказала глава Банка России.

Набиуллина напомнила, что ЦБ традиционно обновляет расчет нейтральной ставки в июле, однако уже сейчас видит вероятность ее повышения.

"Уже сейчас можно сказать, что на нее (нейтральную ставку - ИФ) значимо будут влиять три фактора. Во-первых, бюджетная политика, в частности, уровень структурного бюджетного дефицита. Во-вторых, премия за риск для нашей экономики. И в-третьих, уровень зарубежных безрисковых процентных ставок. Вероятно, эти факторы приведут к повышению нашей оценки нейтральной ставки", - отметила Набиуллина.

Она уточнила, что конкретный вклад этих факторов ЦБ будет оценивать к заседанию, которое состоится 21 июля.

ЦБ в феврале обновил прогноз по средней ключевой ставке, повысив ее ожидаемый уровень на половину процентного пункта - до 7-9% в 2023 году и до 6,5-7,5% на 2024 год. В 2025 году средняя ключевая ставка ожидается в диапазоне 5-6%.

Банк России в феврале также подтвердил оценку долгосрочной реальной нейтральной ставки в 1-2%, что при целевом значении инфляции вблизи 4% соответствует номинальной нейтральной ставке в 5-6%.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
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