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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Объединенная компания "Россети" обновила правление после реорганизации

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (сокращенно "Россети") избрал в состав правления компании двух новых членов, сообщили "Россети".

Речь идет о замгендиректора и главном инженере Евгении Ляпунове, а также замгендиректора и руководителе аппарата Владимире Харитонове.

В январе сетевая компания завершила реорганизацию: к прежней "ФСК ЕЭС" были присоединены ранее материнские для нее "Российские сети" (управляли компаниями, отвечающими за распределительный сетевой комплекс), а также "Томские магистральные сети", "ДВЭУК-ЕНЭС" и "Кубанские магистральные сети". После присоединения этих структур на баланс объединенной компании также были переведены акции и других компаний группы, ранее принадлежавших "Российским сетям", следовало из сообщений компании.

Об этом решении компания объявила в прошлом году. Осенью было обновлено ее правление, тогда в него вошли четыре менеджера "Российских сетей" (должности указаны на момент избрания - ИФ) - замгендиректора "Россетей" по правовому обеспечению Даниил Краинский, первый замглавы "Россетей" и экс-глава ФСК Андрей Муров, замглавы "Россетей" по инвестициям, капстроительству и реализации услуг Алексей Мольский (в прошлом также работал в ФСК) и главный советник "Россетей" Алексей Полинов (летом он также был врио замглавы по экономике и финансам - ИФ).

Совет директоров тогда определил численный состав правления в количестве семи человек. Помимо перечисленных менеджеров, речь идет также о главе объединенной компании Андрее Рюмине, который возглавляет правление. Имена оставшихся двух членов правления в сообщении компания на тот момент не раскрывала.

Россети
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