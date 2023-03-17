Sunlight сменил гендиректора

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Ритейлер Sunlight, управляющий сетью ювелирных магазинов, сменил генерального директора.

Как говорится в сообщении компании, новым руководителем стал Игорь Данилов. Данилов уже занимал менеджерскую позицию в Sunlight, работая операционным директором. После ухода из компании 5 лет назад он занимал позиции гендиректора в ювелирной сети "Адамас" и операционного директора в Sokolov.

Дмитрий Лазарев, которого сменил Данилов, покинул компанию.

Также Sunlight назначил Ольгу Троценко, которая занимала пост вице-президента в "Связном", на должность директора по стратегическому маркетингу.

Сеть Sunlight объединяет более 530 магазинов. По данным аналитической компании InfoLine, Sunlight является крупнейшим игроком российского рынка ювелирной розницы с долей 13,7%. По итогам первого полугодия 2022 года продажи ритейлера, по данным InfoLine, сократились на 4,5%, до 20,8 млрд рублей с НДС.