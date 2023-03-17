Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Sunlight сменил гендиректора

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Ритейлер Sunlight, управляющий сетью ювелирных магазинов, сменил генерального директора.

Как говорится в сообщении компании, новым руководителем стал Игорь Данилов. Данилов уже занимал менеджерскую позицию в Sunlight, работая операционным директором. После ухода из компании 5 лет назад он занимал позиции гендиректора в ювелирной сети "Адамас" и операционного директора в Sokolov.

Дмитрий Лазарев, которого сменил Данилов, покинул компанию.

Также Sunlight назначил Ольгу Троценко, которая занимала пост вице-президента в "Связном", на должность директора по стратегическому маркетингу.

Сеть Sunlight объединяет более 530 магазинов. По данным аналитической компании InfoLine, Sunlight является крупнейшим игроком российского рынка ювелирной розницы с долей 13,7%. По итогам первого полугодия 2022 года продажи ритейлера, по данным InfoLine, сократились на 4,5%, до 20,8 млрд рублей с НДС.

Sunlight
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

С начала года IT-компании глобально сократили более 139 тысяч сотрудников

"Газпром" разместил "замещающие" облигации на 670 млн евро

ЦБ не получал предложения по изменению состава акционеров Альфа-банка

ЦБ поддержал либерализацию выплаты дивидендов по инвестициям нерезидентов

ЦБ РФ подтвердил прогноз по средней ключевой ставке на 2023 год на уровне 7-9%

ЦБ РФ подтвердил прогноз по средней ключевой ставке на 2023 год на уровне 7-9%

Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 г. в размере 25 руб. за акцию

Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 г. в размере 25 руб. за акцию

Банк России не стал смягчать сигнал по ДКП

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });