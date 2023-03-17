"Газпром" доразместил локальные облигации на $98 млн в рамках обмена остатка евробондов-27

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - "Газпром капитал" доразместил локальные облигации на $98 млн в рамках обмена остатка долларовых еврооблигаций "Газпрома" с погашением в марте 2027 года, следует из раскрытия компании.

Максимальный объем доразмещения мог составить $445,599 млн, что соответствовало объему находящихся в обращении евробондов "Газпрома"-27 после того, как компания провела первый раунд их замещения в прошлом году. Ставка купона по этому выпуску составляет 4,95%, ближайшая дата выплаты купона - 23 марта.

Доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска составила 21,98%, от общего количества всего выпуска - 13,06%. Первоначальный объем евробондов с погашением в марте 2027 года составлял $750 млн, в сентябре прошлого года "Газпром" заместил локальными бондами около 40% этого выпуска.

Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями. Выплата по "замещающим" бондам будет осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

О том, что "Газпром" будет возвращаться к замещению выпусков евробондов, по которым уже проведены обмены на локальные облигации, ранее говорил замглавы департамента компании Игнат Диркс.

По его словам, среди тех, кто не принял участие в обмене, выделяются несколько групп инвесторов. Во-первых, это те позиции, управление которыми ограничено вследствие недружественных действий иностранных государств. Вторая группа - инвесторы, зачастую физлица, до которых брокеры "не смогли достучаться", третья - те, кто осознанно не идет в обмен и верит в разморозку платежей через иностранную инфраструктуру, четвертая - те, кто не смог выполнить обязательство по оферте и поставить евробонды. К последней группе относятся инвесторы, переводившие евробонды в российскую инфраструктуру из зарубежной "по достаточно экзотическим депозитарным цепочкам", отмечал Диркс.

"С точки зрения нашей стратегии, мы планируем завершить обмены и планируем по каждому из выпусков предложить тем инвесторам, которые не успели на первый обмен, дополнительные выпуски", - сказал Диркс в декабре.