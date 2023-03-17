Череповецлес вложил 100 млн рублей в модернизацию площадки, выкупленной у финской Koskisen

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Холдинг "Череповецлес" 17 марта у запустил линию производства строганных погонажных изделий на базе предприятия "Коскисилва" в поселке Шексна Вологодской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Введенные производственные мощности позволят выпускать до 55 тысяч кубометров строганой продукции в год. Общая сумма инвестиций в модернизацию производства превысила 100 млн рублей.

ООО "Коскисилва", которое до июня 2022 года принадлежало финской Koskisen, занималось только производством пиломатериалов. В связи с уходом зарубежной компании с российского рынка, предприятие было выкуплено "Череповецлесом". В начале июля 2022 года владельцы холдинга приняли решение о техническом перевооружении "Коскисилвы" с организацией производства строганых изделий.

В течение августа - сентября 2022 года была демонтирована устаревшая лесопильная линия. С октября начались строительно-монтажные работы. Предполагалось, что новое производство будет запущено к лету 2023 года.

В состав "Череповецлеса" входят лесозаготовительных предприятия, лесопильные заводы и биотопливное производство, осуществляющие деятельность в Вологодской области. Головной офис компании находится в Череповце. Ежегодно предприятия холдинга выпускают (без учета введенных на "Коскисилве" мощностей) 270 тыс. кубометров пиломатериалов, заготавливая 1,5 млн кубометров круглых лесоматериалов.

Конечным бенефициаром "Череповецлеса", по данным ЕГРЮЛ, является Сергей Сухарев.