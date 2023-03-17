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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Череповецлес вложил 100 млн рублей в модернизацию площадки, выкупленной у финской Koskisen

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Холдинг "Череповецлес" 17 марта у запустил линию производства строганных погонажных изделий на базе предприятия "Коскисилва" в поселке Шексна Вологодской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Введенные производственные мощности позволят выпускать до 55 тысяч кубометров строганой продукции в год. Общая сумма инвестиций в модернизацию производства превысила 100 млн рублей.

ООО "Коскисилва", которое до июня 2022 года принадлежало финской Koskisen, занималось только производством пиломатериалов. В связи с уходом зарубежной компании с российского рынка, предприятие было выкуплено "Череповецлесом". В начале июля 2022 года владельцы холдинга приняли решение о техническом перевооружении "Коскисилвы" с организацией производства строганых изделий.

В течение августа - сентября 2022 года была демонтирована устаревшая лесопильная линия. С октября начались строительно-монтажные работы. Предполагалось, что новое производство будет запущено к лету 2023 года.

В состав "Череповецлеса" входят лесозаготовительных предприятия, лесопильные заводы и биотопливное производство, осуществляющие деятельность в Вологодской области. Головной офис компании находится в Череповце. Ежегодно предприятия холдинга выпускают (без учета введенных на "Коскисилве" мощностей) 270 тыс. кубометров пиломатериалов, заготавливая 1,5 млн кубометров круглых лесоматериалов.

Конечным бенефициаром "Череповецлеса", по данным ЕГРЮЛ, является Сергей Сухарев.

Koskisen Череповецлес Финляндия Вологодская облась Шексна Коскисилва
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