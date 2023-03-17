Проект терминала по перевалке аммиака в Тамани подорожал в 1,5 раза до 60 млрд рублей

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Стоимость проекта "Тольяттиазота" по строительству перевалочного комплекса аммиака и карбамида в порту Тамань выросла в 1,5 раза, до 60 млрд рублей.

"Перевалочный комплекс в порту Тамань имеет высокую значимость для стабильных поставок аммиака и удобрений на внешние и внутренний рынки (...) Совокупно в проект будет проинвестировано 60 млрд рублей, основную часть взяла на себя компания "Тольяттиазот", - заявил в ходе рабочей поездки в Тамань вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, которого цитирует пресс-служба правительства РФ.

В августе 2022 года стоимость строительства терминала оценивалась в 40 млрд рублей. В пресс-службе "Тольяттиазота" "Интерфаксу" не уточнили причины удорожания проекта.

По словам генерального директора "Тольяттиазота" Анатолия Шаблинского, с появлением перевалочного комплекса на Черноморском побережье предприятие сможет выйти на полную загрузку, сокращенную из-за остановки аммиакопровода "Тольятти-Одесса".

В настоящее время проект получил всю необходимую разрешительную документацию, проходит государственную экологическую экспертизу.

Мощность перевалочного комплекса составит 5 млн тонн в год. Первая очередь рассчитана на перевалку до 2 млн тонн аммиака в год, она должна быть введена в декабре 2023 года. На втором этапе мощности комплекса вырастут до 3,5 млн тонн аммиака и 1,5 млн тонн карбамида в год.

Строительство терминала в порту Тамань "Тольяттиазот" ведет еще с начала 2000-х годов. Несколько лет проект был законсервирован, в 2015 году работы возобновились, но вновь забуксовали из-за неурегулированности вопроса аренды земли с Краснодарским краем и судебных споров о признании права собственности на объекты недвижимости, которые компания успела на ней построить.

"Оживить" проект строительства удалось летом 2022 года. Сначала Арбитражный суд Краснодарского края признал незаконным отказ региональных властей передать земельные участки на территории порта Тамань, где ведется строительство терминала, в федеральную собственность (объекты, связанные с перевалкой взрывоопасных веществ, можно возводить только на федеральных землях), затем между главой региона и руководством "Тольяттиазота" было подписано соглашение о сотрудничестве.

Транзит российского аммиака по трубопроводу "Тольятти-Одесса" был остановлен 24 февраля 2022 года. "Тольяттиазот", который контролирует российскую часть трубопровода, вынужден был остановить 3 из 7 агрегатов аммиака и перевести оставшиеся в режим пониженной нагрузки.

"Тольяттиазот" – один из крупнейших в мире производителей аммиака. Производственные мощности предприятия составляют более 3 млн тонн аммиака и 960 тыс. тонн карбамида в год.