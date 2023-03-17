Россвифт сменит название и расширит деятельность

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Деятельность Российской национальной ассоциации SWIFT (РОССВИФТ) будет расширена за счет Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, Национальной китайской системы банковских переводов (Cross-Border Interbank Payment System, CIPS) и других инфраструктурных организаций.

"Информируем вас, что в связи с текущими изменениями в геополитической ситуации и новыми вызовами, стоящими перед российским банковским сообществом, в том числе в сфере передачи финансовой информации, комитетом РОССВИФТ, по согласованию с регулятором, было принято решение о расширении деятельности ассоциации путем консолидации всех участников инфраструктуры рынка, включая СПФС Банка России, SWIFT, CIPS и других", - говорится в сообщении РОССВИФТ.

Ассоциация также планирует сменить название на "Российская национальная ассоциация участников финансовых коммуникаций" (Росфинком).

Оба решения подлежат утверждению общим собранием ассоциации. Оно запланировано на 19 апреля 2023 года.

Согласно уставу SWIFT, в каждой стране, представленной в этом сообществе, создаются национальная группа членов SWIFT и группа пользователей SWIFT, говорится в материалах на сайте РОССВИФТ. В России организацией, представляющей интересы обеих групп и действующей от их имени, является РОССВИФТ. Она была создана в 1995 году и представляет собой негосударственную, некоммерческую организацию.

На фоне обострения геополитической ситуации не раз возникала тема возможного отключения России от SWIFT. Впервые эти разговоры появились еще в 2014 году после первых антироссийских санкций. С тех пор этот вопрос периодически поднимается и обсуждается на разных уровнях.

В 2022 году в рамках санкций от SWIFT был отключен ряд крупных российских банков.