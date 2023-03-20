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Отозвана лицензия "Проминстраха" на осуществление добровольного имущественного страхования

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Банк России отозвал у страховой компании ООО "Проминстрах" лицензию на осуществление добровольного имущественного страхования в связи с отказом общества от осуществления предусмотренной лицензией деятельности, говорится в сообщении ЦБ.

Согласно данным статистики ЦБ, компания "Проминстрах" в 2022 году не осуществляла сборов ни по одному виду страхования. Одновременно за этот период страховщик произвел выплаты на 235 млн рублей по договорам страхования гражданской ответственности застройщиков перед дольщиками.

Проминстрах ЦБ РФ
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