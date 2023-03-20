Отозвана лицензия "Проминстраха" на осуществление добровольного имущественного страхования

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Банк России отозвал у страховой компании ООО "Проминстрах" лицензию на осуществление добровольного имущественного страхования в связи с отказом общества от осуществления предусмотренной лицензией деятельности, говорится в сообщении ЦБ.

Согласно данным статистики ЦБ, компания "Проминстрах" в 2022 году не осуществляла сборов ни по одному виду страхования. Одновременно за этот период страховщик произвел выплаты на 235 млн рублей по договорам страхования гражданской ответственности застройщиков перед дольщиками.