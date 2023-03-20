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Goldman Sachs прогнозирует сохранение ставки ФРС на прежнем уровне в марте

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Экономист Goldman Sachs Group Дэвид Мерикл прогнозирует, что Федеральная резервная система США не станет повышать ключевую процентную ставку на заседании, которое завершится в 22 марта.

"Регулятор принял активные меры для защиты финансовой системы, но рынок пока не до конца уверен, что этих усилий будет достаточно", - написал он в записке для клиентов.

Мерикл отметил, что одно повышение ставки на четверть процентного пункта едва ли окажет решающее влияние на инфляцию, и добавил, что в случае необходимости Федрезерв может быстро вернуться к подъему ставок.

Goldman по-прежнему ожидает, что ФРС повысит ставку на 25 базисных пунктов в мае, июне и июле.

Goldman Sachs США ФРС Дэвид Мерикл
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