ЦБ РФ обязал банки при переводах внутри страны использовать российскую инфраструктуру

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Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Банки с 1 октября 2023 года для передачи финансовой информации при переводах средств на территории России будут обязаны использовать только российские сервисы и отечественную финансовую инфраструктуру, говорится в сообщении Банка России.

"Информацию по таким операциям теперь необходимо будет передавать через собственные банковские системы или сервисы сторонних российских компаний, а также Систему передачи финансовых сообщений Банка России", - говорится в сообщении ЦБ.

Эта мера позволит обеспечить надежность, бесперебойность и безопасность обмена данными при проведении внутрироссийских операций, отмечает регулятор.