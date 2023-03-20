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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

Цена золота превысила $2000 за унцию впервые за год

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Золото стабилизировалось вечером в понедельник, однако в ходе торгов котировки обновили годовой максимум на опасениях разрастания банковского кризиса.

Котировки апрельских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 17:42 мск практически не меняются и находятся на уровне $1973,1 за тройскую унцию. В течение сессии цена достигала $2014 за унцию, превысив отметку в $2000 впервые с 10 марта прошлого года.

Серебро с поставкой в мае выросло на 0,1% и стоит $22,49 за унцию.

"Есть опасения, что проблемы у банков только начинаются", - отметил глава отдела исследований в Insignia Consultants Чинтан Карнани, добавив, что на рынке сейчас наблюдается огромный спрос на защитные активы, включая золото.

"Долгосрочный ущерб доверию к американским банкам уже нанесен, - написал Карнани. - Существенные коррекции цен на золото, если они и случатся, будут очень краткосрочными".

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