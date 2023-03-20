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СП "ЛУКОЙЛа" и испанской Totisa Holdings сократило годовую прибыль на 39%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - ООО "ПермТОТИнефть" (совместное предприятие ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь" и испанской Totisa Holdings S.A.) по итогам 2022 года получило выручку в размере 7,1 млрд рублей, что на 19,2% больше, чем годом ранее, говорится в финотчетности компании.

Себестоимость росла опережающими темпами, поэтому валовая прибыль сократилась на 28,7% - до 1,2 млрд рублей. Прибыль от продаж показала снижение на 33,9%.

Чистая прибыль упала на 39% и составила 713,5 млн рублей.

Основные финпоказатели ООО "ПермТОТИнефть" (в тысячах рублей):

Показатель 2022 2021 Динамика
Выручка 7 120 194 5 975 810 +19,2%
Себестоимость продаж 5 942 812 4 324 943 +37,4%
Валовая прибыль 1 177 382 1 650 867 -28,7%
Прибыль от продаж 918 245 1 390 207 -33,9%
Прибыль до налогообложения 901 188 1 457 931 -38,2%
Чистая прибыль 713 469 1 169 008 -39%

Долгосрочные обязательства компании снизились с 208,4 млн рублей на конец 2021 года до 208,2 млн рублей на конец 2022 года, краткосрочные - с 751,8 млн рублей до 543,3 млн рублей. Дебиторская задолженность сократилась с 521,2 млн рублей до 457,7 млн рублей, кредиторская - с 747,9 млн рублей до 537,9 млн рублей.

"ПермТОТИнефть" была создана в 1992 году. Предприятие разрабатывает два нефтяных месторождения в Пермском крае - Гарюшкинское и Туркинское. На сайте "ЛУКОЙЛ-Перми" сообщается, что извлекаемые запасы этих месторождений составляют около 5 млн тонн нефти. Средние дебиты эксплуатационных скважин - 6,5 тонны в сутки. В 2021 году предприятие добыло 194 тыс. тонн нефти, до 2033 года компания запланировала бурение 30 новых скважин.

В пояснениях к финотчетности ООО "ПермТОТИнефть" за 2022 год указано, что учредителями компании на паритетных началах являются "ЛУКОЙЛ-Пермь" и испанская Totisa Holdings.

Totisa Holdings Испания ЛУКОЙЛ ПермТОТИнефть Пермский край
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