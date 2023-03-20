СП "ЛУКОЙЛа" и испанской Totisa Holdings сократило годовую прибыль на 39%
Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - ООО "ПермТОТИнефть" (совместное предприятие ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь" и испанской Totisa Holdings S.A.) по итогам 2022 года получило выручку в размере 7,1 млрд рублей, что на 19,2% больше, чем годом ранее, говорится в финотчетности компании.
Себестоимость росла опережающими темпами, поэтому валовая прибыль сократилась на 28,7% - до 1,2 млрд рублей. Прибыль от продаж показала снижение на 33,9%.
Чистая прибыль упала на 39% и составила 713,5 млн рублей.
Основные финпоказатели ООО "ПермТОТИнефть" (в тысячах рублей):
|Показатель
|2022
|2021
|Динамика
|Выручка
|7 120 194
|5 975 810
|+19,2%
|Себестоимость продаж
|5 942 812
|4 324 943
|+37,4%
|Валовая прибыль
|1 177 382
|1 650 867
|-28,7%
|Прибыль от продаж
|918 245
|1 390 207
|-33,9%
|Прибыль до налогообложения
|901 188
|1 457 931
|-38,2%
|Чистая прибыль
|713 469
|1 169 008
|-39%
Долгосрочные обязательства компании снизились с 208,4 млн рублей на конец 2021 года до 208,2 млн рублей на конец 2022 года, краткосрочные - с 751,8 млн рублей до 543,3 млн рублей. Дебиторская задолженность сократилась с 521,2 млн рублей до 457,7 млн рублей, кредиторская - с 747,9 млн рублей до 537,9 млн рублей.
"ПермТОТИнефть" была создана в 1992 году. Предприятие разрабатывает два нефтяных месторождения в Пермском крае - Гарюшкинское и Туркинское. На сайте "ЛУКОЙЛ-Перми" сообщается, что извлекаемые запасы этих месторождений составляют около 5 млн тонн нефти. Средние дебиты эксплуатационных скважин - 6,5 тонны в сутки. В 2021 году предприятие добыло 194 тыс. тонн нефти, до 2033 года компания запланировала бурение 30 новых скважин.
В пояснениях к финотчетности ООО "ПермТОТИнефть" за 2022 год указано, что учредителями компании на паритетных началах являются "ЛУКОЙЛ-Пермь" и испанская Totisa Holdings.