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Рынок акций АТР подрос вслед за Уолл-стрит

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются во вторник, восстанавливаясь после падения в предыдущие сессии вслед за Уолл-стрит и европейскими рынками.

Основные американские индексы накануне выросли на 0,4-1,2%, сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 прибавил 1% благодаря новостям о том, что швейцарский банк UBS покупает испытывающий трудности Credit Suisse за 3 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд).

Ключевым событием этой недели станет заседание Федеральной резервной системы. Аналитики и участники рынка в целом полагают, что в связи с напряженной ситуацией в банковской сфере Федрезерв может поднять базовую ставку всего на 25 базисных пунктов. При этом многие экономисты допускают вероятность, что ставка будет сохранена на прежнем уровне.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0,5%.

Наиболее заметный подъем демонстрируют акции Kunlun Tech (10,7%), Zhonghang Electron (6%), Inspur Electronic (1,3%), Wuxi Apptec (5,4%) и Changchun High New (6,7%).

Гонконгский индикатор Hang Seng прибавил 0,9%.

Лидерами роста выступают акции компаний из сферы здравоохранения и потребсектор. Цена бумаг Wuxi Biologics увеличилась на 7,3%, Li Ning - на 5,2%, Chow Tai Fook Jewelry - на 4,4%, AIA Group - на 2,8%.

Акции Bilibili Inc. подскочили более чем на 9% на новости, что китайские регуляторы выдали лицензии на продажу 27 иностранных видеоигр в стране. Дистрибьютором некоторых из них станет Bilibili.

Южнокорейский индекс Kospi вырос на 0,4%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 0,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,8%.

Как показал обнародованный во вторник протокол мартовского заседания ЦБ Австралии, руководство регулятора готово рассмотреть возможность паузы в цикле повышения ставок на следующей встрече.

Акции ведущих австралийских банков Macquarie Group, Commonwealth Bank, ANZ Group, Westpac Banking и NAB выросли в цене на 1,3-2,7%.

Также повысилась капитализация крупнейших горнодобывающих и энергетических компаний, включая BHP Group (1,9%), Pilbara Minerals (3,6%), Whitehaven Coal (3,5%) и Woodside Energy (1,8%).

Японские биржи во вторник закрыты в связи с празднованием Дня весеннего равноденствия.

АТР
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