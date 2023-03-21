Российские биржевые индексы выросли в пределах 0,6% на старте торгов

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Во вторник торги на российском рынке акций открылись ростом цен большинства blue chips вслед за отскоком мировых фондовых площадок, а также в ожидании итогов встречи глав России и Китая; индекс МосБиржи превысил рубеж 2400 пунктов (максимум с сентября 2022 года) во главе с бумагами Сбербанка.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,6%, до 2410,99 пункта, индекс РТС рос на 0,4%, до 984,06 пункта; динамика цен blue chips на Московской бирже смешанная в пределах 1,9%.

Доллар подешевел на 6 копеек, до 77,11 рубля.

Подорожали акции Сбербанка (+1,9% и +1,8% "префы"), "НОВАТЭКа" (+1,9%), "Интер РАО" (+1,8%), "АЛРОСА" (+1,3%), "Газпрома" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,7%), "ММК" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), расписки OZON (+0,4%), бумаги UC Rusal (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "Магнита" (+0,1%), расписки TCS Group (+0,1%).

Подешевели акции ВТБ (-1,8%), Polymetal (-1,1%), ПАО "Полюс" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Северстали" (-0,7%), АФК "Система" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "Татнефти" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Владимиром Путиным 20 марта заявил, что китайско-российские отношения занимают приоритетное положение в дипломатии и внешней политике двух стран, как великих держав. Их поступательное развитие является стратегическим выбором Китая. 21 марта два лидера обсудят вопросы экономического взаимодействия двух стран.

Аналитики Промсвязьбанка полагают, что российский рынок акций продолжит подъем на ожиданиях дивидендов, индекс МосБиржи на инерционном росте может достичь уровня 2450 пунктов. Однако нарастает вероятность локальной коррекции, из-за чего будет крайне проблематично пройти этот уровень. Вероятно, внимание инвесторов будет вновь сфокусировано в бумагах, по которым потенциально могут быть объявлены дивиденды в ближайшее время, считают эксперты.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром во вторник слабо позитивный.

Инвесторы пока не верят в полное преодоление банковского кризиса в США и Европе, хотя история Credit Suisse завершилась принудительным поглощением. В ближайшие два дня внимание инвесторов сместится в сторону ожиданий итогов заседания ФРС, от которого ждут скромного повышения ставки - на 25 б.п. - или даже сохранения ее на прежнем уровне. Косвенные данные в Китае говорят о росте контейнерных перевозок. В странах G7 пока не находят необходимым менять "потолок цен" на российскую нефть, полагает эксперт. Однако производители нефти могут задуматься о новом сокращении производства. Одним из ключевых моментов вторника будут официальные переговоры глав РФ и КНР по экономическим вопросам, считает Кочетков.

В США в понедельник индексы акций выросли на 0,4-1,2% во главе с Dow Jones, инвесторы оценивали новость о слиянии двух ведущих швейцарских банков и ждали заседания Федеральной резервной системы США.

Важнейшей для мировых рынков новостью стала покупка швейцарского банка Credit Suisse конкурирующим UBS за 3 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд). UBS заплатит по 0,76 франка за акцию Credit Suisse, сделка не требует одобрения акционеров и будет полностью оплачена денежными средствами, включая помощь и гарантии со стороны правительства и Швейцарского национального банка.

Акции First Republic Bank упали на 47% после обвала на 80% с начала марта. Аналитики S&P ухудшили рейтинг банка и отметили, что объявленного на прошлой неделе вливания $30 млрд может оказаться недостаточно для устранения проблем банка с ликвидностью.

Во вторник в Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня весеннего равноденствия, австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский индикатор Hang Seng прибавляет 1,1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,2%).

Ключевым событием недели станет заседание Федеральной резервной системы. Аналитики и участники рынка в целом полагают, что в связи с напряженной ситуацией в банковской сфере Федрезерв может поднять базовую ставку всего на 25 базисных пунктов. При этом многие экономисты допускают вероятность, что ставка будет сохранена на прежнем уровне.

На нефтяном рынке утром во вторник цены проседают после роста накануне вечером, на сырьевые рынки давят опасения глобальной рецессии на фоне повышенных рисков в финансовом секторе, игроки ждут итогов заседания Федрезерва США. Стоимость Brent находится на $0,6 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в понедельник.

К 10:01 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на 0,6%, до $73,35 за баррель (+1,4% в понедельник), апрельские фьючерсы на WTI дешевели на 0,8%, до $67,08 за баррель (+1,3% накануне).