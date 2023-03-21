Завод "Победит" в 2022 году снизил чистую прибыль в 3,5 раза
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - АО "Победит" (Владикавказ, Северная Осетия) в 2022 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 108,6 млн рублей, что в 3,5 раза меньше, чем годом ранее, говорится в отчетности компании.
Выручка завода сократилась в 1,6 раза - до 1,956 млрд рублей, себестоимость - в 1,5 раза до 1,789 млрд рублей.
Коммерческие расходы предприятия в прошлом году увеличились на 18,8% - до 19 млн рублей. Прочие расходы выросли на 22,3% - до 73 млн рублей.
Основные финансовые показатели АО "Победит" (тысячи рублей):
|2022
|2021
|Динамика
|Выручка от продаж
|1 955 672
|3 154 082
|-1,6 раза
|Себестоимость продаж
|1 789 249
|2 732 744
|-1,5 раза
|Валовая прибыль
|166 423
|421 338
|-2,5 раза
|Прибыль от продаж
|147 236
|404 989
|-2,8 раза
|Прибыль до налогообложения
|140 641
|485 024
|-3,5 раза
|Чистая прибыль
|108 609
|381 396
|-3,5 раза
Кредиторская задолженность компании возросла с 244,8 млн рублей на конец 2021 года до 442,2 млн рублей на конец 2022 года, дебиторская - с 437,2 млн рублей до 635,7 млн рублей.
АО "Победит" специализируется на производстве твердых сплавов, тугоплавких металлов и тяжелых сплавов.