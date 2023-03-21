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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Завод "Победит" в 2022 году снизил чистую прибыль в 3,5 раза

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - АО "Победит" (Владикавказ, Северная Осетия) в 2022 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 108,6 млн рублей, что в 3,5 раза меньше, чем годом ранее, говорится в отчетности компании.

Выручка завода сократилась в 1,6 раза - до 1,956 млрд рублей, себестоимость - в 1,5 раза до 1,789 млрд рублей.

Коммерческие расходы предприятия в прошлом году увеличились на 18,8% - до 19 млн рублей. Прочие расходы выросли на 22,3% - до 73 млн рублей.

Основные финансовые показатели АО "Победит" (тысячи рублей):

2022 2021 Динамика
Выручка от продаж 1 955 672 3 154 082 -1,6 раза
Себестоимость продаж 1 789 249 2 732 744 -1,5 раза
Валовая прибыль 166 423 421 338 -2,5 раза
Прибыль от продаж 147 236 404 989 -2,8 раза
Прибыль до налогообложения 140 641 485 024 -3,5 раза
Чистая прибыль 108 609 381 396 -3,5 раза

Кредиторская задолженность компании возросла с 244,8 млн рублей на конец 2021 года до 442,2 млн рублей на конец 2022 года, дебиторская - с 437,2 млн рублей до 635,7 млн рублей.

АО "Победит" специализируется на производстве твердых сплавов, тугоплавких металлов и тяжелых сплавов.

Победит Владикавказ
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