Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Нефть Brent подорожала до $74,45 за баррель

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали расти днем во вторник, продолжив восстановление после обвала до минимумов с конца 2021 года на прошлой неделе.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:50 по московскому времени подорожали на $0,66 (0,89%) - до $74,45 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,95 (1,4%) - до $68,59 за баррель.

В понедельник Brent подорожала на 1,1%, WTI - на 1,4%, немного восстановившись после рекордного с прошлого лета обвала котировок на минувшей неделе.

Негативным фактором для нефтяного рынка стали "страхи по поводу первых банкротств банков с Великого финансового кризиса (2008 года - ИФ), спровоцировавшие высокую волатильность и значительный отток средств из рисковых активов в начале прошлой недели", - отметил редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

Между тем нефть марки WTI получает техническую поддержку в диапазоне от $62 до $66 за баррель, и фьючерсы на этот сорт "так же перепроданы, как и после пандемии коронавируса, если смотреть на дневные графики", добавил Ричи.

Внимание трейдеров тем временем постепенно переключается на мартовское заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду вечером. Консенсус-прогнозы предусматривают повышение ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов, при этом многие экономисты также ожидают, что ставка будет сохранена на прежнем уровне.

нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госдума приняла закон о реестре пивоваров

"Москвич" опроверг сообщения об отзыве всех 86 проданных автомобилей

"Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

"Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

Минсельхоз РФ исключил из "рыбной программы" ряд целевых показателей

ФАС разрешила "Объединенной чайной компании" купить активы производителя чая Lipton в РФ

ФАС разрешила "Объединенной чайной компании" купить активы производителя чая Lipton в РФ

Нефть Brent подешевела до $73,1 за баррель

"Ъ" сообщил о возможном подорожании рисовой крупы до 30%

Wildberries начнет продажи электроники и бытовой техники под собственными брендами

Уолл-стрит закрылась в плюсе на новости о слиянии UBS и Credit Suisse

Уолл-стрит закрылась в плюсе на новости о слиянии UBS и Credit Suisse

ЦБ определил для депозитариев порядок возврата российских ценных бумаг из-за рубежа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });