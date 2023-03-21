МВФ предоставит Шри-Ланке поддержку на $3 млрд

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил четырехлетнюю программу помощи Шри-Ланке объемом 2,286 млрд SDR (примерно $3 млрд), говорится в пресс-релизе МВФ.

Программа направлена на восстановление макроэкономической стабильности и сохранение финансовой устойчивости в стране, а также раскрытие потенциала роста экономики за счет поддержки структурных реформ. Около 254 млн SDR ($333 млн) фонд направит властям Шри-Ланки немедленно.

"Шри-Ланка столкнулась с масштабными экономическими и социальными трудностями, в том числе глубокой рецессией в условиях высокой инфляции, истощения запасов, проблем с государственным долгом и повышенной уязвимости финансового сектора", - отметила через пресс-службу директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Решение исполнительного совета откроет доступ к финансированию в размере до $7 млрд от МВФ и других международных финансовых организаций, сообщает MarketWatch со ссылкой на канцелярию президента Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе.

МВФ прогнозирует снижение реального ВВП страны в 2023 году на 3%. При этом в следующем году ожидается рост экономики на 1,5%, в 2025 году - на 2,6% и в 2026 году - на 3%.

Средняя инфляция, по оценке аналитиков фонда, составит в этом году 28,5% по сравнению с 46,4% по итогам 2022 года. В дальнейшем темпы роста потребительских цен продолжат замедляться и составят 8,7% в 2024 году, 5,6% в 2025 году и 5,2% в 2026 году, говорится в сообщении фонда.

Прошлым летом Готабая Раджапакса ушел в отставку с поста президента Шри-Ланки после нескольких месяцев массовых протестов. В стране к тому моменту шел самый серьезный экономический кризис с 1948 года, когда остров получил независимость. На Шри-Ланке возник дефицит продовольствия, топлива и медикаментов.