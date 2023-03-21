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Fanatics станет официальным экипировщиком клубов НХЛ вместо adidas

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Американская Fanatics Inc. станет официальным поставщиком спортивной формы для команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), говорится в пресс-релизе компании. Стоимость сделки не раскрывается.

Fanatics будет официальным экипировщиком команд лиги 10 лет начиная с сезона 2024/2025, однако начнет сотрудничать с клубами и игроками уже сейчас. Прежде символика компании не присутствовала на официальной форме профессиональных спортсменов, отмечает CNBC.

Новая форма для НХЛ будет выпускаться на той же канадской фабрике, где ее производили последние 30 лет. С сезона 2017/2018 форму для клубов лиги поставляла германская adidas, отказавшаяся продлевать контракт. По данным ESPN, за соответствующие права она платила не менее $70 млн в год.

Fanatics управляет онлайн-магазином НХЛ, чья глобальная клиентская база насчитывает свыше 90 млн покупателей. Кроме того, компания с 2018 года выпускает тренировочную форму и головные уборы для игроков и тренеров команд лиги.

Fanatics НХЛ adidas США
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