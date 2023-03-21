Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Минфин РФ 22 марта проведет аукционы по размещению ОФЗ 26242 и 52005

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 22 марта проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26242 и ОФЗ-ИН серии 52005 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26242 с погашением 29 августа 2029 года имеют 12 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 224 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 6 сентября 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9% годовых (1-й купон - 55,23 рубля на облигацию и 2-13-й купоны - 44,88 рубля на облигацию).

Облигации серии 52005 с погашением 11 мая 2033 года имеют 19 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 252 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 22 ноября 2023 года. Ставка купонного дохода на весь период обращения определена в размере 2,5% годовых (денежная величина купонов будет определяться по мере индексации номинала).

Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия продлит сокращение добычи нефти на 500 тысяч б/с до июня

Минфин США поддержит вкладчиков некрупных банков в случае необходимости

Минфин США поддержит вкладчиков некрупных банков в случае необходимости

Госдума приняла закон о реестре пивоваров

Госдума приняла закон о реестре пивоваров

Владельцам автомобилей "Москвич" обновят мультимедийную систему

"Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

"Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

Минсельхоз РФ исключил из "рыбной программы" ряд целевых показателей

ФАС разрешила "Объединенной чайной компании" купить активы производителя чая Lipton в РФ

ФАС разрешила "Объединенной чайной компании" купить активы производителя чая Lipton в РФ

Нефть Brent подешевела до $73,1 за баррель

"Ъ" сообщил о возможном подорожании рисовой крупы до 30%

Wildberries начнет продажи электроники и бытовой техники под собственными брендами

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });