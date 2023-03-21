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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

ФАС разрешила "Ростелекому" консолидировать 100% телекоммуникационного СП с "ЛУКОЙЛом"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" планирует реализовать опцион на покупку у "ЛУКОЙЛа" 49,9% в их СП – ООО "Информ" и довести свою долю до 100%.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство ПАО "Башинформсвязь" ("дочка" "Ростелекома") о приобретении 49,9% ООО "Информ", говорится в материалах ведомства.

В пресс-службе "Ростелекома" сказали "Интерфаксу", что речь идет о реализации ранее одобренного опциона.

"Башинформсвязь" приобрела 50,1% телеком-"дочки" "ЛУКОЙЛа" – ООО "Лукойл-Информ" (в настоящее время - ООО "Информ") в ноябре 2020 года. Сделка предусматривала возможность реализации покупателем и продавцом опционов колл/пут на оставшиеся 49,9% долей в 2023 году.

Сумма вложений в контрольный пакет "Лукойл-Информа" не раскрывалась. Сообщалось, что итоговая сумма сделки с учетом опционов будет зависеть от результатов деятельности "Лукойл-Информа" и составит не менее 2 млрд рублей.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2022 году выручка от продаж ООО "Информ" составила 3,99 млрд рублей, сократившись на 5,6% по сравнению с 2021 годом. Чистая прибыль возросла в 2,1 раза – до 529,76 млн рублей.

Как говорится на сайте ООО "Информ", компания является совместным предприятием группы "Ростелеком" и группы "ЛУКОЙЛ" в области интеграции IT-решений для предприятий топливно-энергетического комплекса.

ФАС Ростелеком Башинформсвязь ЛУКОЙЛ Лукойл-Информ Информ
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