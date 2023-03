Фондовые индексы США выросли по итогам 2-й сессии подряд

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США выросли во вторник по итогам второй сессии подряд на фоне ослабления напряженности в банковской сфере.

США окажут дополнительную поддержку вкладчикам мелких банков, если в этом возникнет необходимость, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен. При этом она считает, что в банковской отрасли "ситуация стабилизируется" после недавних действий властей, сообщает The Wall Street Journal.

Что касается закрытия Silicon Valley Bank и Signature Bank, Йеллен полагает, что вмешательство финрегуляторов было необходимо для защиты банковской системы страны в целом. "Аналогичные действия могут быть оправданы, если более мелкие учреждения пострадают от изъятия депозитов", - сказала она.

Цена акций First Republic Bank во вторник взлетела на 29,5%. По данным СМИ, глава JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон ведет переговоры с руководителями других крупных банков о возможных мерах поддержки First Republic Bank. По словам источников, обсуждения носят предварительный характер и главным образом касаются вариантов докапитализации банка.

Акции JPMorgan подорожали на 2,7%, Goldman Sachs Group - на 2,5%, Citigroup Inc. - на 2,2%, Bank of America Corp. - на 3%, Morgan Stanley - на 3,6%.

Котировки бумаг Carnival Corp. подскочили на 5,9% после того, как эксперты Deutsche Bank рекомендовали покупать их в ожидании сильной отчетности круизного оператора по итогам первого финансового квартала, которая будет опубликована на следующей неделе.

Стоимость Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) увеличилась на 2,2%. Аналитики Morgan Stanley улучшили рекомендацию для акций компании до "выше рынка" с "на уровне рынка" и прогнозную цену до $250 со $190.

Цена акций Tesla подскочила на 7,8% после того, как международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило долгосрочный рейтинг компании до инвестиционного уровня "Baa3". При этом аналитики прогнозируют, что поставки Tesla в этом году составят около 1,8 млн электромобилей, что на 34% превысит показатель 2022 года.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в феврале взлетели на 14,5% относительно предыдущего месяца и составили 4,58 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила Национальная ассоциация риелторов. Показатель вырос впервые за последние 13 месяцев, при этом его подъем стал максимальным с июля 2020 года.

Аналитики в среднем ожидали повышения всего на 5%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и WSJ. Резкое увеличение продаж жилья на вторичном рынке эксперты связывают с падением ставок по ипотечным кредитам, отмечая, что такая ситуация вряд ли продлится долго.

Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 316,02 пункта (0,98%) и достиг 32560,6 пункта. В число лидеров роста котировок среди компонентов индекса вошли акции American Express Co., подорожавшие на 3,7%, Nike Inc. - на 3,6% и Chevron Corp. - на 3,1%.

Значение Standard & Poor's 500 выросло за день на 51,3 пункта (1,3%) - до 4002,87 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 184,57 пункта (1,58%) и завершил сессию на отметке 11860,11 пункта.