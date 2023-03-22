Индексы РТС и Мосбиржи снизились на 0,6% на старте торгов

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в среду открылись снижением цен blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних рынков капитала и в ожидании решений Федрезерва США по монетарной политике;во "втором эшелоне" продолжают обновлять свои максимумы бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" без новостей.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,6% и составил 2382,74 пункта, индекс РТС снизился на 0,6%, до 978,03 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,4%.

Доллар подорожал на 4 копейки, до 76,7 рубля.

Подешевели акции "Газпрома" (-1,3%), Сбербанка (-1,2% и -1,4% "префы"), "Роснефти" (-0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,9%), бумаги "Газпром нефти" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "ММК" (-0,7%), ВТБ (-0,5%), "Яндекса" (-0,5%), Polymetal (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), расписки TCS Group (-0,4%), OZON (-0,4%), акции "Аэрофлота" (-0,2%), "НЛМК" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), UC Rusal (-0,1%).

Подорожали акции "МТС" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

ПАО "Россети Юг" (+0,1%) в 2022 году получило чистый убыток по РСБУ в размере 559,3 млн рублей, против чистой прибыли в размере 2,068 млрд рублей годом ранее, говорится в отчетности компании.

Акции ПАО "Ашинский металлургический завод" подорожалии до 95 рублей (+12,6%), объем торгов превысил 108 млн рублей. Накануне акции завода выросли на 37,2%, еще днем ранее - на 11,9%.

Аналитики Промсвязьбанка полагают, что многие российские "фишки" выглядят локально перегретыми, поэтому откат выглядит скорее техническим, так как рыночной сантимент в целом не изменился. В среду можно ожидать смешанной динамики на рынке, индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2375-2400 пунктов, полагают аналитики.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, российский рынок акций уже отыграл ожидания повышенных дивидендов от госкомпаний и визит китайского лидера в Москву и не нашел новых драйверов подъема. Теперь любой негатив может быть использован для коррекции.

Переговоры глав России и Китая прошли плодотворно, но все договоренности вряд ли будут известны, считает Антонов. Из важных моментов он выделяет решение о поставке Китаю до 2030 года 98 млрд кубометров газа и еще 100 млн тонн СПГ. Эти новости среднесрочно позитивны, прежде всего, для акций "Газпрома" и "НОВАТЭКа".

Намного лучше рынка, по его словам, выглядит Сбербанк - бумаги будут продолжать поддерживать 13%-ная дивидендная доходность и ожидания сильных результатов по текущему году. По-прежнему можно ожидать роста акций Сбера в район 240 рублей, считает Антонов.

Неопределенность относительно итогов заседания ФРС остается высокой, и до разрешения вопроса западные площадки, скорее всего, проведут в боковике. Поводов для продолжения роста и ухода индекса МосБиржи выше 2400 пунктов пока нет, полагает эксперт.

В США накануне основные индексы выросли на 1-1,6% во главе с Nasdaq на фоне ослабления напряженности в банковской сфере.

США окажут дополнительную поддержку вкладчикам мелких банков, если в этом возникнет необходимость, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен. При этом она считает, что в банковской отрасли "ситуация стабилизируется" после недавних действий властей, сообщает The Wall Street Journal.

Что касается закрытия Silicon Valley Bank и Signature Bank, Йеллен полагает, что вмешательство финрегуляторов было необходимо для защиты банковской системы страны в целом. "Аналогичные действия могут быть оправданы, если более мелкие учреждения пострадают от изъятия депозитов", - сказала она.

Цена акций First Republic Bank во вторник взлетела на 29,5%. По данным СМИ, глава JPMorgan Джейми Даймон ведет переговоры с руководителями других крупных банков о возможных мерах поддержки First Republic Bank. По словам источников, обсуждения носят предварительный характер и главным образом касаются вариантов докапитализации банка.

В среду на рынках Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng растет на 1,8%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 топчется на уровне вторника).

Инвесторы надеются на то, что худший этап банковского кризиса остался позади, пишет Trading Economics. Кроме того, все внимание сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы США.

Консенсус-прогноз предусматривает подъем базовой ставки на 25 базисных пунктов по итогам мартовской встречи руководства американского ЦБ. Котировки фьючерсов на уровень ставки говорят о том, что трейдеры видят примерно 83%-ную вероятность такого шага. Однако многие экономисты, включая представителей ведущих банков Уолл-стрит, отозвали прогнозы на подъем ставки и теперь полагают, что Федрезерв возьмет паузу и не станет менять стоимость заимствований.

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вниз после 2-дневного роста примерно на 4%. К 10:01 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на 0,6%, до $74,88 за баррель (+2,1% накануне), майские фьючерсы на WTI дешевели на 0,6%, до $69,24 за баррель (+2,7% во вторник).

Вице-премьер Александр Новак 21 марта заявил, что Россия продлит действие решения о сокращении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до июня 2023 года. Добыча сокращается с марта.