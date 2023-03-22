"Транснефть" планирует выплату дивидендов за 2022 год

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - "Транснефть" намерена выплатить дивиденды за 2022 год, сообщил "Интерфаксу" член совета директоров трубопроводной монополии Геннадий Шмаль.

"Дивиденды? Конечно, планируются. В каком объеме - не знаю, пока ещё это не обсуждалось", - сказал он.

Заседание совета директоров "Транснефти" по этому вопросу, вероятнее всего, пройдет в июне, добавил Шмаль

Уставный капитал компании разделен на 5 694 468 обыкновенных и 1 554 875 привилегированных акций номиналом 1 рубль. Все 100% голосующих акций "Транснефти" - у государства, на рынке есть только "префы".

По итогам 2021 года компания выплатила по 10 497,36 рубля на бумагу каждого типа. Общий размер выплат по обыкновенным акциям составил 59 776 880 604,48 рубля, по "префам" - 423 536 983,92 рубля.