Минэнерго рассчитывает на снижение цен фрахта на нефть РФ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Повышение стоимости морской транспортировки российской нефти имеет временный характер и будет корректироваться. Такую точку зрения высказал первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе пленарной сессии форума "Нефтяная столица".

Он отметил, что в прошлом году система транспортировки нефти, существовавшая в последние 50-60 лет, была сломлена и утратила свое наиболее эффективное состояние в части логистических издержек, продолжительности маршрутов, стоимости страхования.

"Сейчас же все маршруты стали неоптимальными. То есть российская нефть должна идти на более отдаленные рынки, некоторые круговые рейсы достигают 50-60 дней (против 7-10 дней при отправках в Роттердам - ИФ). Фактически это все привело к удорожанию финансовых издержек, увеличению товарно-транспортной работы и выгоды от этого не получает никто, кроме судовладельцев. Но это тоже временно, потому что стоимость фрахта в обозримом будущем будет модерироваться", - сказал Сорокин.

По его словам, в результате перестройки логистики минимально возможная цена на нефть выросла и легла на плечи европейских потребителей: "Стоимость нефтепродуктов резко улетела выше исторических уровней. Несмотря на то, что она сейчас немного принизилась, все равно находится существенно выше среднего. По бензину, дизелю мы сейчас говорим о превышении средних уровней за последние 10 лет на 30-40%. То есть крэк-спред $160-200 на тонну сейчас является нормой, при том, что раньше мы говорили о $100-140 за тонну. Это все ложится бременем на потребителя. Поэтому второй негативный эффект для экономики, который достигается, - это потеря уверенности и удорожание финансирования всего, что можно".