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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Банк "Траст" в рамках банкротства "Руспетро" приобретет две ее "дочки"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Банк "Траст" приобретет акции АО "Инга" и АО "Транс-ойл" на торгах в рамках процедуры банкротства АО "Руспетро", сообщили "Интерфаксу" в банке.

Смена собственников этих компаний требует получения спецразрешения президента РФ, так как эти активы относятся к ТЭК. Распоряжение президента РФ, разрешающее "Трасту" приобрести принадлежащие "Руспетро" "Ингу" и "Транс-ойл", опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в среду.

"Руспетро", а также "Инга" и "Транс-ойл" с 2020 года находятся в стадии банкротства.

"Консолидация в одних руках акций и прав требования является необходимым шагом для последующей продажи актива профильному инвестору", - пояснил "Траст" намерение приобрести две "дочки" "Руспетро".

"Траст" неоднократно выставлял на торги права требования к "Инге". Сумма уступаемой задолженности на середину августа 2022 года составляла 24,3 млрд рублей - банк тогда пытался ее продать по начальной цене в 8,9 млрд рублей (37% от долга).

"Инга" - дочерняя компания и основной актив Ruspetro, владеет двумя лицензиями на добычу нефти и газа на Поттымско-Ингинском и Восточно-Ингинском участках с трудноизвлекаемой нефтью Красноленинского нефтегазоконденсатного месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе. Компания имеет семь лицензий на геологическое изучение и добычу подземных вод для технологического обеспечения ими объектов промышленности на территории лицензионных участков, а также на производство маркшейдерских работ.

Обеспечением по кредитам перед "Трастом" выступают по 100% акций АО "Инга" и АО "Транс-Ойл", а также весь имущественный комплекс нефтедобывающей компании (действующие нефтяные скважины и технологическое оборудование для извлечения нефти).

"Траст" отмечал, что у всех компаний группы Ruspetro солидарная задолженность, банк ведет работу по ее взысканию. Общий долг группы на 9 февраля 2020 года (дата, предшествующая введению наблюдения в отношении основного должника - АО "Инга") составлял $382,2 млн.

Ruspetro - независимая нефтяная компания с активами в ХМАО. Выручка группы в 2021 году составила 3,5 млрд рублей, EBITDA - 1,2 млрд рублей. Извлекаемые запасы (АВС1+С2) всей группы составляют 127 млн тонн нефти и 23 млрд куб. м газа, в 2021 году добыча нефти составила 118 тыс. тонн.

Траст Руспетро
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