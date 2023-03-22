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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Аналитики спрогнозировали повышение Банком Англии ставки на 25 б.п.

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Банк Англии по итогам мартовского заседания в четверг повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов – с текущих 4% до 4,25% годовых, полагает большинство аналитиков и экономистов.

Судя по фьючерсам на уровень ставки, рынок оценивает вероятность такого сценария в 97%.

Банк Англии повышает ставки на протяжении десяти заседаний подряд, мартовское может стать 11-м, отмечает MarketWatch.

Прогнозы относительно действий британского ЦБ резко изменились в среду после того, как данные Национального статистического управления (ONS) страны указали на внезапное ускорение инфляции. До этого участники рынка оценивали вероятность подъема ставки и ее сохранения на прежнем уровне как равные.

Потребительские цены в Великобритании в феврале выросли на 10,4% в годовом выражении после подъема на 10,1% в январе. При этом аналитики ожидали замедления роста цен до 9,9%. Ускорение было отмечено впервые за четыре месяца.

Цены без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, CPI Core) в прошлом месяце выросли на 6,2% после роста на 5,8% в январе.

"Неожиданное ускорение инфляции несмотря на подъем ставки в общей сложности почти на 400 базисных пунктов за последние полтора года явно не понравится руководству регулятора", - отметила экономист Investec Securities Элли Хендерсон.

"При принятии решения об оптимальном уровне ставки члены Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC) будут вынуждены выбирать из двух зол: риски длительного периода высокой инфляции или угрозы финансовой стабильности, проистекающие из стремительно растущих опасений банковского кризиса", - добавила она.

"Это ужасный отчет, особенно печальный с учетом ложной надежды, которая появилась после снижения базовой инфляции в январе, - сказал стратег ING Groep NV Антуан Бюве. - По сути это делает подъем ставки на 25 б.п. решенным делом".

На прошлом заседании Банк Англии отказался от слов о необходимости в дальнейших повышениях ставки, и в начале марта глава регулятора Эндрю Бейли предупредил, что трейдерам не стоит ни ожидать неизбежного продолжения подъемов ставки, ни предполагать, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики закончился.

В свою очередь глава британского Минфина Джереми Хант заявил во вторник, что Банку Англии стоит продолжать фокусироваться на борьбе с "опасно высокой" инфляцией, несмотря на проблемы банковского сектора.

Он подтвердил, что обсуждал с Бейли вопрос влияния высоких процентных ставок на банковский сектор, однако добавил, что снижение инфляции должно оставаться приоритетом центробанка.

Банк Англии подведет итоги февральского заседания в 15:00 (по Москве) в четверг.

Банк Англии
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