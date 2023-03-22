Рынок акций РФ в среду умеренно скорректировался вниз

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду умеренно скорректировался вниз по индексам в ожидании решений Федрезерва США по монетарной политике (21:00 по Москве); индекс МосБиржи просел в район 2390 пунктов во главе с бумагами "Газпрома" (-1,4%), в целом динамика blue chips оказалась смешанной.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2393,88 пункта (-0,2%), индекс РТС - 980,02 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,1%.

Доллар к 18:50 подрос до 76,95 рубля (+0,29 рубля).

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