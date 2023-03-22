Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Рынок акций РФ в среду умеренно скорректировался вниз

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду умеренно скорректировался вниз по индексам в ожидании решений Федрезерва США по монетарной политике (21:00 по Москве); индекс МосБиржи просел в район 2390 пунктов во главе с бумагами "Газпрома" (-1,4%), в целом динамика blue chips оказалась смешанной.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2393,88 пункта (-0,2%), индекс РТС - 980,02 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,1%.

Доллар к 18:50 подрос до 76,95 рубля (+0,29 рубля).

Новость дополняется

МосБиржа РТС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ РФ начнет пилот с реальными цифровыми рублями после появления законодательной базы

ЦБ РФ начнет пилот с реальными цифровыми рублями после появления законодательной базы

ЦБ возобновил после длительной приостановки публикацию состава международных резервов РФ

G7 может обязать ювелиров подтверждать нероссийское происхождение алмазов

G7 может обязать ювелиров подтверждать нероссийское происхождение алмазов

Власти Кузбасса хотят удвоения отгрузки угля на восток по железной дороге

Власти Кузбасса хотят удвоения отгрузки угля на восток по железной дороге

Ozon подал апелляцию на решение Nasdaq о делистинге акций компании

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });