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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Потребительская уверенность россиян в I квартале выросла на 5 п.п.

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, в I квартале 2023 года вырос на 5 п.п., до минус 18%, сообщил в среду Росстат (опрос был с 1 по 10 февраля).

Как сообщалось, в IV квартале 2022 года индекс снизился на 1 п.п. (до минус 23%) после роста на 9 п.п. в III квартале (до минус 22%) и падения на 10 п.п. во II квартале (когда он опустился до минус 31% - это было самое низкое значение индекса с I квартала 2015 года). В I квартале 2022 года индекс потребительской уверенности равнялся минус 21%.

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу в I квартале 2023 г. по сравнению c IV кварталом 2022 г. возрос на 7 п.п. и составил минус 13%. Индекс произошедших изменений в экономике России за прошедший год в I квартале 2023 г. по сравнению с IV кварталом 2022 г. возрос на 8 п.п. и составил минус 29%.

Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении в I квартале 2023 г. по сравнению с IV кварталом 2022 г. возрос на 4 п.п. и составил минус 6%. Индекс произошедших изменений в личном материальном положении в I квартале 2023 г. по сравнению с IV кварталом 2022 г. возрос на 1 п.п. и составил минус 13%.

Индекс благоприятности условий для крупных покупок возрос на 5 п.п. и составил минус 27% в I квартале 2023 г. Индекс благоприятности условий для сбережений возрос на 2 п.п. и составил минус 33% в I квартале 2023 г.

Индекс потребительской уверенности рассчитывается как среднее арифметическое значение нескольких параметров - произошедших и ожидаемых изменений личного материального положения, произошедших и ожидаемых изменений экономической ситуации в стране и благоприятных условий для крупных покупок.

Выборочное обследование потребительских ожиданий населения проводится Росстатом ежеквартально с 1998 г. В нем принимает участие больше 5 тыс. человек во всех субъектах РФ.

Росстат
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