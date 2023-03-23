"Газпром" чуть сократил заявку на транзит по Украине

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Рост выработки электроэнергии за счет ветроэнергетических установок и теплая погода оказывают давление на цены газа в Европе.

Украинский транзит

Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что принял от "Газпрома" заявку на транзит на четверг в объеме 41,1 млн куб. м. Номинация на среду была 42,4 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил журналистам, что российский газ подается для транзита через Украину в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41,1 млн куб. м на 23 марта. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. "Газпром" не видит оснований для форс-мажора, как и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе в среду выросла в два-три раза по отношению к предыдущим трем дням. В среду они обеспечили 22% потребностей региона. В понедельник доля была 11%, во вторник - 12%, сообщает ассоциация WindEurope.

Цены на газ в Европе в среду снизились на 3%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $445 за тысячу кубометров.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Майский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $451; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $397.

Запасы в Европе

Текущий уровень резервов газа в Европе составляет 55,6% - это на 21 процентный пункт выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 21 марта запасы сократились на символические 0,04 процентного пункта.

Европейские терминалы по приему СПГ в феврале работали со средней производительностью 63%, а с начала марта показывают 57-процентную загрузку из-за остановки французских мощностей в знак протеста против пенсионной реформы в стране.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт.

Теплая погода сократила расходование газа из американских хранилищ. За очередную отчетную неделю резервы снизились на 1,6 млрд куб. м - это заметно меньше, чем обычно в это время.

Текущий уровень запасов составляет 41%, что на 24 процентных пункта превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Он вплотную приблизился к максимальному значению за данный период.

Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG объявил о возобновлении работы всех трех линий сжижения. Это сократит избыток газа на рынке США и повысит предложение в мире.