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Экс-советник президента "АвтоВАЗа" возглавил бывший завод Nissan в Петербурге

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Генеральным директором бывшего петербургского завода Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") назначен Иван Миронов, сообщает пресс-служба АО "АвтоВАЗ" (новый владелец автозавода).

В период с 2011 по 2018 год Миронов работал в Минтрансе России на разных должностях, прошел путь от старшего специалиста до помощника министра и заместителя директора административного департамента. В 2018-2019 годах был советником генерального директора девелопера ПАО "Группа ЛСР".

В 2019-2022 годах в правительстве Санкт-Петербурга возглавлял аппарат вице-губернатора города (в эти годы вице-губернатором по вопросам транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма являлся Максим Соколов - ИФ). С июня 2022 года по настоящее время Миронов занимал должность старшего советника президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова. В частности, он отвечал за интеграцию петербургского автозавода в периметр компании.

В сообщении отмечается, что в настоящее время идет процесс переоформления документов и получения необходимых согласований для переименования производственной площадки в "Lada - Санкт-Петербург".

По данным из открытых источников, с марта 2021 года гендиректором "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" являлся Евгений Шевелев, с 25 января 2023 года предприятие возглавил Сергей Захарченко.

В начале февраля "АвтоВАЗ" закрыл сделку по приобретению 99% долей бывшего петербургского завода Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") у подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ", которому японский концерн передал свои активы, уходя из России.

Согласно договоренностям, "АвтоВАЗ" приобрел 99% долей в уставном капитале ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" за 1 евро. Оставшийся 1% сохранит за собой НАМИ. Заключенная сделка сохраняет колл-опцион для Nissan по обратному выкупу своих бывших активов в РФ в течение 6 лет. "АвтоВАЗ" во второй половине этого года планирует начать производство автомобилей сегментов С и D под брендом Lada на петербургской площадке. Объем выпуска в текущем году может составить до 10 тыс. штук.

Завод Nissan в Петербурге открылся в 2009 году. Объем инвестиций в первую очередь составил $200 млн, в расширение - 167 млн евро. Предприятие выпускало модели X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano. Его мощность – 100 тыс. автомобилей в год.

Nissan АвтоВАЗ Петербург Иван Миронов
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