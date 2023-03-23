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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

ЦБ не знает о случаях одобрения ходатайств крупных игроков на разблокировку активов в ЕС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Прецедентов одобрения ходатайств крупных игроков российского финансового рынка на разблокировку активов, замороженных в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream, пока нет.

"По крупным участникам я такой информацией не обладаю. То есть какие-то слухи ходили о каких-то отдельных физических лицах, но я не могу ни подтвердить их, ни опровергнуть. По крупным участникам нет (положительных решений - ИФ)", - сказал зампред ЦБ РФ Филипп Габуния журналистам в кулуарах "Российского форума финансового рынка", организованного АКРА в четверг.

Заявления на разблокировку активов неподсанкционных лиц, которые были заморожены в прошлом году, рассматривают регуляторы Бельгии и Люксембурга, где зарегистрированы Euroclear и Clearstream.

ЦБ РФ ЕС Euroclear Clearstream
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